Кейт Міддлтон показала нові фото своїх дітей до Дня матері

Фотографії були зроблені ще минулого літа в Анмер Голлі, де принц і принцеса Уельські жили з дітьми до переїзду у Віндзор.

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День матері традиційно відзначається у Великій Британії в четверту неділю Великого посту, і цього року він випав на 19 березня. З цієї нагоди принцеса Уельська порадувала своїх шанувальників новими фотографіями зі своїми дітьми.

Дружина принца Вільяма опублікувала два знімки, зроблені фотографом королівської родини Меттом Портеусом влітку минулого року в Анмер Голлі в Норфолку, оскільки в кадрі — яскраве сонце та зелені дерева. На першій фотографії Кетрін позує з 9-річним принцом Джорджем, 7-річною принцесою Шарлоттою та 4-річним принцом Луї, сидячи на розлогих гілках великого дерева.

На другому знімку вона стоїть боком до камери та сміється, тримаючи на руках молодшого сина. Багатодітна мати дивовижна у вузьких джинсах із високою талією та в ніжній блузі з англійською вишивкою від Mih Jeans.

Принцеса Уельська із сином Луї в Анмер Голлі Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"З Днем матері від нашої родини вашим", — підписала Кейт Міддлтон публікацію.

Принцеса Уельська, яка завжди перебуває в зоні уваги ЗМІ, давно зарекомендувала себе як прекрасна мати. Вона часто готує разом із дітьми, відвозить їх до школи, а на публіці виявляє дивовижний терпець і стриманість, коли її молодший син, чотирирічний Луї, починає вередувати.

Раніше Фокус писав, що Кейт не раз говорила про бажання народити четверту дитину. У пресі активно ходили чутки про її четверту вагітність, але в результаті вони не підтвердилися.