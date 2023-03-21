"Я сижу на вершине мира": Бритни Спирс снова удивила подписчиков

Комментарии под публикацией знаменитость закрыла.

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41-летня американская поп-певица Бритни Спирс, которая уже очень давно не появляется на сцене, продолжает устраивать перфомансы на своей странице в Instagram, то и дело заставляя своих 41,8 млн подписчиков в очередной раз гадать, что она хотела сказать своим очередным постом. Так, в последней публикации певица появилась в ночной рубашке, а фото сопроводила подписью, которая, как всегда, вызвала массу вопросов:

"Помните, когда я играла и вышла замуж сама за себя? Для меня это неделя невозврата! Psss. Я сижу на вершине мира вы все! Теперь можно смеяться"

Комментарии под публикацией звезда уже традиционно закрыла.

Ранее Бритни рассказывала, что она решила жениться сама на себе, опубликовав кадры, где она в той же сорочке и с фатой на голове.

Не обошлось и без диких танцев, причем сняты они в спортзале. Бритни в оранжевом топе и максимально приспущенных шортах демонстрирует уже знакомые всем хаотичные движения.

Психическое здоровье Спирс давно вызывает тревогу не только у ее подписчиков, но и у друзей, которые переживают, что она может с собой что-то сделать. Они даже сняли дом по соседству, чтобы наблюдать за ней и в случае чего предотвратить катастрофу, однако певица узнала об этом и устроила большой скандал.

Муж артистки, модель и фитнес-тренер Сэм Асгари редко комментирует выходки супруги. На его день рождения она устроила ему сюрприз, размазав кусок торта по его лицу. В ответ он только снисходительно улыбнулся в камеру.