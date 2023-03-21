"Я сиджу на вершині світу": Брітні Спірс знову здивувала підписниківників

Коментарі під публікацією знаменитість закрила.

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41-річна американська поп-співачка Брітні Спірс, яка вже дуже давно не з'являється на сцені, продовжує влаштовувати перфоманси на своїй сторінці в Instagram, постійно змушує своїх 41,8 млн підписників вкотре гадати, що вона хотіла сказати своїм черговим постом. Так, в останній публікації співачка з'явилася в нічній сорочці, а фото супроводжувала підписом, який, як завжди, викликав безліч запитань:

"Пам'ятайте, коли я грала і вийшла заміж сама за себе? Для мене це тиждень неповернення! Psss. Я сиджу на вершині світу ви всі! Тепер можна сміятися"

Коментарі під публікацією зірка вже традиційно закрила.

Раніше Брітні розповідала, що вона вирішила одружитися сама з собою, опублікувавши кадри, де вона в тій же сорочці та з фатою на голові.

Не обійшлося і без диких танців, причому знято їх у спортзалі. Брітні в помаранчевому топі та максимально приспущених шортах демонструє вже знайомі всім хаотичні рухи.

Психічне здоров'я Спірс давно викликає тривогу не тільки у її підписників, а й у друзів, які переживають, що вона може щось зробити з собою. Вони навіть зняли будинок по сусідству, щоб спостерігати за нею і в разі чого запобігти катастрофі, проте співачка дізналася про це та влаштувала великий скандал.

Чоловік артистки, модель та фітнес-тренер Сем Асгарі рідко коментує вибрики дружини. На його день народження вона влаштувала йому сюрприз, розмазавши шматок торта на його обличчі. У відповідь він лише поблажливо посміхнувся до камери.