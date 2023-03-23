На экс-жену бывшего зятя Путина завели уголовное дело

Жанна Шамалова вышла замуж за Кирилла Шамалова после того, как он развелся с Катериной Тихоновой, младшей дочерью Владимира Путина.

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В Москве подали в розыск на бывшую жену Кирилла Шамалова, самого молодого миллиардера России и экс-зятя российского президента. Жанну Шамалову обвиняют в клевете. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Объявление о розыске Жанны Шамаловой появилось у отдела полиции по району Арбат в Москве на стенде "их разыскивает полиция". Уголовное дело по статье УК РФ "Клевета" было возбуждено в марте прошлого года, а в розыск Жанна Шамалова была объявлена в феврале 2023 года. Ранее инсайдеры сообщали, что правоохранительные органы заинтересовались Жанной Шамаловой после ее интервью Ксении Собчак.

Жанна, которая сейчас проживает в Лондоне с сестрой-близнецом и сыном подростком от предыдущего брака, рассказала, что они пытались вместе зачать ребенка с помощью суррогатной матери, но их отношения расстроились незадолго до рождения малыша. И теперь Кирилл не дает ей увидеться с ребенком.

Женщина рассказала, что адвокаты Шамалова потребовали, чтобы она отказалась от права видеться с ребенком, но она отказалась это сделать.

Жанна Шамалова и Кирилл Шамалов Фото: Instagram zhannasamalova108

По брачному договору, Шамалов должен был выплатить ей 45 миллионов фунтов стерлингов, однако она была готова отказаться от денег в обмен на ребенка.

После развода с Жанной, Кирилл Шамалов, который находится под санкциями Великобритании и США, отправился в Дубай с новой подругой – Анастасией Задориной, дочерью генерала ФСБ.

Она устроила пышную вечеринку по случаю его 40-летия в башне Бурдж-аль-Араб в Дубае.

Задорина является основателем собственного бренда anastaiAZadorina и лейбла ZASPORT, официального экипировщика олимпийской сборной России. Также она ранее разработала пропагандистские футболки: "Тополь санкций не боится" и "Не смешите мои Искандеры".

Однако прославился Кирилл Шамалов не женитьбой на Жанне, а своим первым браком. Он был женат на Екатерине Тихоновой – младшей дочери Путина. Его отец, дантист Николай Шамалов и Путин были старыми соседями по даче под Санкт-Петербургом в 1990-х годах.

Свадьба Катерины Тихоновой и Кирилла Шамалова Фото: Скриншот

Он разбогател, получив долю в банке "Россия", а Кирилл стал самым молодым миллиардером России после "свадебного подарка в размере 380 миллионов долларов", когда получил акции компании "Сибур" за символические сто долларов.

Жанна Шамалова уже заявила, что не представляет, когда она могла кого-то оклеветать.

не владеют информацией по поводу объявления супруги олигарха в розыск. Сама Шамалова отрицает, что когда-либо кого-то могла оклеветать.

" Никаких звонков, сообщений, уведомлений, повесток или писем нам не поступало. По месту регистрации Жанны почтовый ящик проверяется регулярно. Соответственно, в каких-либо следственных действиях мы участия не принимали", — пояснила ее адвокат.

Позже в ее Instagram появилось сообщение, в котором Жанна напомнила о том, что ранее ее бывший муж подал иск о "признании их брака недействительным".

Жанна Шамалова - бывшая жена бывшего зятя Путина Фото: Instagram zhannasamalova108 Жанна Шамалова - бывшая жена бывшего зятя Путина Фото: Instagram zhannasamalova108

"Я решилась на интервью с Собчак, чтобы достучаться до бывшего супруга, выйти с ним на цивилизованное обсуждение возникших проблем, до сих пор предлагаю договориться кстати! В ответ узнала, что по заявлению Шамалова возбуждено дело о клевете! Но я даже мысли не допускала, что Шамалов инициирует против меня уголовное преследование и полагала, что, возможно, его заявление не касается меня, а если и есть такое странное дело, то оно не будет иметь продолжения, поскольку никаких оскорблений в моих словах не было и быть не могло. Однако, нет. Я теперь на "доске почета" и значусь в федеральном розыске по делу о клевете", — написала Жанна.

Напомним, ранее Жанна Шамалова была замужем за замглавы департамента здравоохранения по строительным вопросам мэрии Москвы Сергеем Волковым. Свадьбу с бывшим зятем Путина она сыграла в 2018 году, в 2022 году они уже развелись. Причем Кирилл заявил, что его супруга выходила замуж исключительно из меркантильных соображений.

Жанна отрицала это, говоря, что перед официальной церемонией будущие супруги подписали брачный контракт, по условиям которого после развода каждому останется их личное имущество, приобретенное до брака. "Я выходила замуж, будучи состоятельным человеком. У меня есть бизнес, которым я управляю на протяжении десяти лет. Я всегда вела красивую жизнь и никогда ни в чем не нуждалась", — сообщила Шамалова. После скандального развода и "кражи" ребенка, как она пишет в Сети, Кирилл Шамалов пытался вместе с ее мужем Сергеем Волковым доказать в московском суде, что их брак был фиктивным, но потерпел поражение.

Напомним, ранее Фокус писал о дочерях Путина и чем они занимаются. К слову, старшая дочь российского президента, Мария Воронцова, развелась со своим мужем Йорритом Фаасеном и сейчас ей запрещено покидать Россию.