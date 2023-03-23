Проти ексдружини колишнього зятя Путіна порушили кримінальну справу

Жанна Шамалова вийшла заміж за Кирила Шамалова після того, як він розлучився з Катериною Тихоновою, молодшою дочкою Володимира Путіна.

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У Москві подали у розшук на колишню дружину Кирила Шамалова, наймолодшого мільярдера Росії та ексзятя російського президента. Жанну Шамалову звинувачують у наклепі. Про це пише "Московский комсомолец".

Оголошення про розшук Жанни Шамалової з'явилося біля відділку поліції по району Арбат у Москві на стенді "їх розшукує поліція". Кримінальну справу за статтею КК РФ "Наклепи" було порушено в березні минулого року, а в розшук Жанна Шамалова була оголошена в лютому 2023 року. Раніше інсайдери повідомляли, що правоохоронці зацікавилися Жанною Шамаловою після її інтерв'ю Ксенії Собчак.

Жанна, яка зараз проживає в Лондоні із сестрою-близнючкою та сином підлітком від попереднього шлюбу, розповіла, що вони намагалися разом зачати дитину за допомогою сурогатної матері, але їхні стосунки погіршились незадовго до народження малюка. І тепер Кирило не дає їй побачитися з дитиною.

Жінка розповіла, що адвокати Шамалова вимагали, щоб вона відмовилася від права бачитись з дитиною, але вона відмовилася це зробити.

Жанна Шамалова та Кирило Шамалов Фото: Instagram zhannasamalova108

За шлюбним договором Шамалов мав виплатити їй 45 мільйонів фунтів стерлінгів, проте вона була готова відмовитися від грошей в обмін на дитину.

Після розлучення із Жанною, Кирило Шамалов, який перебуває під санкціями Великої Британії та США, вирушив у Дубаї з новою подругою — Анастасією Задоріною, дочкою генерала ФСБ.

Вона влаштувала пишну вечірку з нагоди його 40-річчя у вежі Бурдж-аль-Араб у Дубаї.

Задоріна є засновницею власного бренду anastaiAZadorina та лейбла ZASPORT, офіційного екіпірувальника олімпійської збірної Росії. Також вона раніше розробила пропагандистські футболки: "Тополь санкций не боится" та "Не смешите мои Искандеры".

Проте прославився Кирило Шамалов не одруженням із Жанною, а своїм першим шлюбом. Він був одружений з Катериною Тихоновою — молодшою донькою Путіна. Його батько, дантист Микола Шамалов і Путін були старими сусідами по дачі під Санкт-Петербургом у 1990-х роках.

Весілля Катерини Тихонової та Кирила Шамалова Фото: Скриншот

Він розбагатів, отримавши частку в банку "Россия", а Кирило став наймолодшим мільярдером Росії після "весільного подарунка у розмірі 380 мільйонів доларів", коли отримав акції компанії "Сибур" за символічні сто доларів.

Жанна Шамалова вже заявила, що не уявляє, коли вона могла когось обмовити.

не володіють інформацією щодо оголошення подружжя олігарха в розшук. Сама Шамалова заперечує, що колись когось могла обмовити.

"Жодних дзвінків, повідомлень, сповіщень, повісток чи листів нам не надходило. За місцем реєстрації Жанни поштова скринька перевіряється регулярно. Відповідно, в якихось слідчих діях ми участі не брали", — пояснила її адвокатка.

Пізніше в її Instagram з'явилося повідомлення, в якому Жанна нагадала про те, що раніше її колишній чоловік подав позов про "визнання їхнього шлюбу недійсним".

Жанна Шамалова — колишня дружина колишнього зятя Путіна Фото: Instagram zhannasamalova108 Жанна Шамалова — колишня дружина колишнього зятя Путіна Фото: Instagram zhannasamalova108

"Я наважилася на інтерв'ю із Собчак, щоб достукатися до колишнього чоловіка, вийти з ним на цивілізоване обговорення проблем, що виникли, досі пропоную домовитися, до речі! У відповідь дізналася, що за заявою Шамалова порушена справа про наклеп! Але я навіть думки не допускала, що Шамалов ініціює проти мене кримінальне переслідування і вважала, що, можливо, його заява не стосується мене, а якщо і є така дивна справа, то вона не матиме продовження, оскільки жодних образ у моїх словах не було і бути не могло. Однак, ні. Я тепер на "дошці пошани" і перебуваю у федеральному розшуку у справі про наклеп", — написала Жанна.

Нагадаємо, раніше Жанна Шамалова була одружена із заступником глави департаменту охорони здоров'я з будівельних питань мерії Москви Сергієм Волковим. Весілля з колишнім зятем Путіна вона зіграла у 2018 році, у 2022 році вони вже розлучилися. Причому Кирило заявив, що його дружина виходила заміж виключно з меркантильних міркувань.

Жанна заперечувала це, говорячи, що перед офіційною церемонією майбутнє подружжя підписало шлюбний контракт, за умовами якого після розлучення кожному залишиться їхнє особисте майно, набуте до шлюбу. "Я виходила заміж, будучи заможною людиною. У мене є бізнес, яким я керую протягом десяти років. Я завжди вела гарне життя і ніколи нічого не потребувала", — повідомила Шамалова. Після скандального розлучення та "крадіжки" дитини, як вона пише в мережі, Кирило Шамалов намагався разом із її чоловіком Сергієм Волковим довести в московському суді, що їхній шлюб був фіктивним, але зазнав поразки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дочок Путіна і чим вони займаються. До речі, старша дочка російського президента Марія Воронцова розлучилася зі своїм чоловіком Йоррітом Фаасеном і зараз їй заборонено залишати Росію.