Рианна стала самой популярной женщиной в Twitter

В целом Рианна занимает четвертое место в рейтинге самых читаемых людей в соцсети.

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35-летнняя певица, бизнесвумен и миллиардерша Рианна может редко пользоваться Twitter, но даже в этом случае фанаты стараются не отставать от нее. Знаменитость барбадосского происхождения стала самой популярной женщиной в социальной сети.

На момент написания этой новости у Рианны 108,2 миллиона подписчиков в Twitter. Она подвинула Кэти Перри, у которой теперь на 10 тысяч подписчиков меньше.

Рианна с сыном

Хотя Рианна является самой популярной женщиной в соцсети, в целом она на самом деле на четвертом месте. Илон Маск, Барак Обама и Джастин Бибер заняли первое, второе и третье места соответственно. После Рианны идут Перри, Криштиану Роналду и Тейлор Свифт.

Недавний рост поклонников Рианны в Twitter может быть связан с несколькими вещами: ее шоу в перерыве Суперкубка в феврале, ее выступление на "Оскаре" или новости о ее второй беременности.

Кроме того, Рианна использует социальные сети, чтобы показывать поклонникам материнство.

Сын Рианны и A$AP Rocky

Напомним, в начале марта Рири показала своим подписчикам, как наслаждается материнством. Она опубликовала несколько фото сына, а также видео с ним.

Певица продолжает скрывать имя сына, называя его "ребенком" в интервью для Vogue или "моим толстячком". Ранее в зарубежных СМИ промелькнула информация о том, что малыша якобы зовут Ноа, а имя в прессу слил кто-то из сотрудников аэропорта, услугами которого пользовались Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky во время перелета с сыном. Однако официально это пока никак не подтверждено.

Мальчик родился в мае прошлого года, став первенцем для певицы и ее возлюбленного. Его лицо не показывали фанатам, пока ему не исполнилось семь месяцев.

Ранее Фокус писал, что Рианна объявила о второй беременности, показав округлившийся живот во время выступления на Супербоуле. Она скрывала беременность так, что о ней до поры, до времени не знал даже ее родной отец.