Ріанна стала найпопулярнішою жінкою у Twitter

Загалом Ріанна посідає четверте місце в рейтингу найбільш популярних людей в соцмережі.

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35-річна співачка, бізнесвумен та мільярдерка Ріанна може рідко користуватися Twitter, але навіть у цьому випадку фанати намагаються не відставати від неї. Знаменитість барбадоського походження стала найпопулярнішою жінкою у соціальній мережі.

На момент написання цієї новини Ріанна має 108,2 мільйона підписників у Twitter. Вона посунула Кеті Перрі, яка має тепер на 10 тисяч підписників менше.

Ріанна із сином

Хоча Ріанна є найпопулярнішою жінкою у соцмережі, загалом вона насправді на четвертому місці. Ілон Маск, Барак Обама та Джастін Бібер посіли перше, друге та третє місця відповідно. Після Ріанни йдуть Перрі, Кріштіану Роналду та Тейлор Свіфт.

Нещодавнє зростання шанувальників Ріанни у Twitter може бути пов'язане з кількома речами: її шоу у перерві Суперкубку у лютому, її виступ на "Оскарі" або новини про її другу вагітність.

Крім того, Ріанна використовує соціальні мережі, щоб показувати шанувальникам материнство.

Син Ріанни та A$AP Rocky

Нагадаємо, на початку березня Рірі показала своїм підписникам, як насолоджується материнством. Вона опублікувала кілька фото сина, а також відео з ним.

Співачка продовжує приховувати ім'я сина, називаючи його "дитиною" в інтерв'ю для Vogue або "моїм товстуном". Раніше в закордонних ЗМІ промайнула інформація про те, що малюка нібито звати Ноа, а ім'я в пресу злив хтось із співробітників аеропорту, послугами якого користувалися Ріанна та її коханий A$AP Rocky під час перельоту із сином. Однак офіційно це поки що ніяк не підтверджено.

Хлопчик народився у травні минулого року, ставши первістком для співачки та її коханого. Його обличчя не показували фанатам, доки йому не виповнилося сім місяців.

Раніше Фокус писав, що Ріанна оголосила про другу вагітність, показавши живіт, що округлився, під час виступу на Супербоулі. Вона приховувала вагітність так, що про неї до певного часу, до часу не знав навіть її рідний батько.