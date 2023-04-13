Гарри Стайлс и его бывшая Оливия Уайлд были замечены на выходе из одного спортзала

Бывшая пара, которая рассталась в ноябре прошлого года, ходит в один и тот же спортзал.

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29-летний певец Гарри Стайлс и его бывшая Оливия Уайлд были замечены на выходе из одного и того же спортзала в Лос-Анджелесе с разницей в 15 минут. Об этом пишет Daily Mail.

39-летняя актриса и режиссер вышла из студии вся потная, в черном укороченном топе, леггинсах в тон и в белом свитшоте, повязанном вокруг талии. Оливия собрала волосы в высокий хвост и носила солнцезащитные очки. У нее также была белая тряпичная сумка и черная бутылка с водой.

Через некоторое время из зала вышел бывший участник группы One Direction, который встречался с Уайлд около двух лет. Для занятий спортом Гарри Стайлс собрал свои темные волосы в хвост. Звезда был одет в простую белую футболку, темно-синие брюки и белые кроссовки Vans. Он дополнил образ круглыми солнцезащитными очками с черепаховой оправой и бежевой спортивной сумкой.

Напомним, осенью 2021 году Оливия Уайлд официально развелась с Джейсоном Судейкисом. Еще в браке она завела роман с поп-певцом Гарри Стайлсом, который продлился 2 года. Как сообщали зарубежные СМИ, Уайлд тяжело переживает расставание с певцом.

Две недели назад Гарри и Эмили Ратаковски сняли на видео в Токио, где они целовались и танцевали на улице. Видео их поцелуя быстро стало вирусным и вызвало бурную реакцию.

На фоне нового романа певна, Оливия стала чаще проводить время с бывшим мужем. Накануне Уайлд и Судейкиса видели вместе на футбольном матче их сына.

Также Фокус писал, что Оливия Уайлд обиделась на Эмили Ратаковски из-за Гарри Стайлса.