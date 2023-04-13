Гаррі Стайлс та його колишня Олівія Вайлд були помічені на виході з одного спортзалу

Колишня пара, яка розійшлась у листопаді минулого року, ходить до одного і того ж спортзалу.

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29-річний співак Гаррі Стайлс і його колишня Олівія Вайлд були помічені на виході з одного спортзалу в Лос-Анджелесі з різницею в 15 хвилин. Про це пише Daily Mail.

39-річна акторка та режисерка вийшла зі студії вся спітніла, у чорному вкороченому топі, легінсах у тон і в білому світшоті, пов'язаному навколо талії. Олівія зібрала волосся у високий хвіст і носила сонцезахисні окуляри. Вона також мала білу ганчіркову сумку і чорну пляшку з водою.

Через деякий час із зали вийшов колишній учасник гурту One Direction, який зустрічався з Вайлд близько двох років. Для занять спортом Гаррі Стайлс зібрав своє темне волосся у хвіст. Зірка був одягнений у просту білу футболку, темно-сині штани та білі кросівки Vans. Він доповнив образ круглими сонцезахисними окулярами з черепаховою оправою та бежевою спортивною сумкою.

Нагадаємо, восени 2021 року Олівія Вайлд офіційно розлучилася з Джейсоном Судейкісом. Ще у шлюбі вона завела роман із поп-співаком Гаррі Стайлсом, який тривав 2 роки. Як повідомляли закордонні ЗМІ, Вайлд важко переживає розлучення зі співаком.

Два тижні тому Гаррі та Емілі Ратаковскі зняли на відео в Токіо, де вони цілувалися та танцювали на вулиці. Відео їхнього поцілунку швидко стало вірусним і викликало бурхливу реакцію.

На тлі нового роману певна, Олівія стала частіше проводити час із колишнім чоловіком. Напередодні Вайлд та Судейкіса бачили разом на футбольному матчі їхнього сина.

Також Фокус писав, що Олівія Вайлд образилася на Емілі Ратаковськи через Гаррі Стайлса.