Жена Брюса Уиллиса показала, как он впервые дал лимон маленькой дочери (видео)

На архивных кадрах еще здоровый актер угощает Мэйбл кислым фруктом.

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Пока 68-летний голливудский актер Брюс Уиллис продолжает терять связь с реальностью из-за лобно-височной деменции, диагностированной у него совсем недавно, его супруга Эмма хочет как можно дольше проживать счастливые моменты, возвращаясь в прошлое. Так, на своей странице в Instagram она опубликовала милое архивное видео со старшей дочерью Мэйбл, которой недавно исполнилось 11 лет, и Брюсом.

На кадрах актер держит малышку, которой не больше годика, на руках в каком-то ресторане и дает ей попробовать кусочек лимона. Она сначала пытается распробовать его, затем содрогается, чем веселит присутствующих, а Уиллис повторяет за ней смешные звуки причмокивания. В конце видео девочка смеется.

По словам Эммы, этим видео она хотела пожелать своим подписчикам хорошего и веселого воскресного дня.

Миссис Уиллис часто общается со своими поклонниками и откровенно рассказывает об эмоциях, которые испытывает в связи с болезнью мужа. По ее словам, в день его рождения она проснулась в слезах, поскольку ее любимый уже не особо воспринимает происходящее. Однако Эмма взяла себя в руки и устроила семейный праздник, на который пришли бывшая жена Уиллиса и трое его дочерей от брака с ней. Семейные посиделки получились очень теплыми и наполненными любовью, а фанаты актера смогли увидеть его впервые за долгое время. После постановки диагноза Брюс не особо часто появляется на улице, проводя время дома, с семьей.

Ранее Фокус писал, что Уиллис и Деми Мур ожидают рождения внука. Их старшая дочь Румер очень скоро должна родить первенца.