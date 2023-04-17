Дружина Брюса Вілліса показала, як він уперше дав лимон маленькій дочці (відео)

На архівних кадрах ще здоровий актор пригощає Мейбл кислим фруктом.

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Поки 68-річний голлівудський актор Брюс Вілліс продовжує втрачати зв'язок із реальністю через лобово-скроневу деменцію, діагностовану в нього зовсім недавно, його дружина Емма хоче якнайдовше проживати щасливі моменти, повертаючись у минуле. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала миле архівне відео зі старшою дочкою Мейбл, якій нещодавно виповнилося 11 років, і Брюсом.

На кадрах актор тримає малечу, якій не більше року, на руках у якомусь ресторані й дає їй скуштувати шматочок лимона. Вона спочатку намагається вкусити його, потім здригається, чим радує присутніх, а Вілліс повторює за нею смішні звуки прицмокування. Наприкінці відео дівчинка сміється.

За словами Емми, цим відео вона хотіла побажати своїм підписникам гарного та веселого недільного дня.

Місіс Вілліс часто спілкується зі своїми шанувальниками та відверто розповідає про емоції, які відчуває через хворобу чоловіка. За її словами, у день його народження вона прокинулася в сльозах, оскільки її коханий уже не особливо сприймає те, що відбувається. Однак Емма взяла себе в руки та влаштувала сімейне свято, на яке прийшли колишня дружина Вілліса Демі Мур і троє його дочок від шлюбу з нею. Сімейні посиденьки вийшли дуже теплими та наповненими любов'ю, а фанати актора змогли побачити його вперше за довгий час. Після встановлення діагнозу Брюс не особливо часто з'являється на вулиці, проводячи час удома, з родиною.

Раніше Фокус писав, що Вілліс і Демі Мур чекають на народження онука. Їхня старша дочка Румер дуже скоро має народити первістка.