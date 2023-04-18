СМИ выяснили, куда и почему пропали принц Уильям и Кейт Миддлтон

Последний раз на публике пара появлялась на Пасху, а королевские обязанности исполняла почти месяц назад.

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Несмотря на то, что пасхальные праздники остались позади, принц и принцесса Уэльские до сих пор не приступили к выполнению своих обязанностей старших членов королевской семьи. Последний раз принца Уильяма видели 23 марта во время его визита в Польшу, когда он встретился с группами украинских беженцев, покинувших родину и обосновавшихся в Варшаве, а Кейт 21 марта принимала инаугурационное собрание новой Целевой группы по вопросам бизнеса в раннем детстве в Лондоне. Как пишет журнал Hello, отсутствию супругов в медиапространстве есть конкретная причина – их дети.

Если большинство школ уже возобновили занятия, то Лэмбрук, куда ходят принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, начинает работу с 19 апреля, поэтому многодетные родители хотят провести с детьми еще немного времени прежде, чем снова с головой окунуться в работу.

Тем временем поклонники монаршей семьи уже ведут обратный отсчет до коронации короля Чарльза, когда Уильям, Кейт и их дети окажутся в центре внимания. Ожидается, что оба сына и дочь Уэльсов примут участие в коронационном шествии от Вестминстерского аббатства до Букингемского дворца.

Первоначально сообщалось, что только девятилетний принц Джордж сыграет "значительную" роль в этот день, но позже было подтверждено, что все трое детей принца и принцессы Уэльских будут участвовать.

В недавнем обновлении Кенсингтонского дворца принц Джордж был объявлен пажом на коронации своего деда. Ожидается, что все восемь пажей будут одеты в одинаковые алые мундиры и станут частью процессии через неф Вестминстерского аббатства.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл не приедет на коронацию Карла III, и этому немало поспособствовала Кейт Миддлтон. Герцогиня Сассекская останется в Монтесито с детьми, тем более, что 6 мая ее первенцу Арчи исполняется четыре года.