ЗМІ з'ясували, куди і чому зникли принц Вільям та Кейт Міддлтон

Востаннє на публіці пара з'являлася на Великдень, а королівські обов'язки виконувала майже місяць тому.

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Незважаючи на те, що великодні свята залишилися позаду, принц і принцеса Уельські досі не приступили до виконання своїх обов'язків старших членів королівської родини. Востаннє принца Вільяма бачили 23 березня під час його візиту до Польщі, коли він зустрівся з групами українських біженців, які залишили батьківщину та влаштувалися у Варшаві, а Кейт 21 березня приймала інавгураційні збори нової Цільової групи з питань бізнесу у ранньому дитинстві в Лондоні. Як пише журнал Hello, відсутності подружжя в медіапросторі є конкретна причина – їхні діти.

Якщо більшість шкіл вже відновили заняття, то Лембрук, куди ходять принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, розпочинає роботу з 19 квітня, тому багатодітні батьки хочуть провести з дітьми ще трохи часу, перш ніж знову з головою поринути у роботу.

Тимчасом шанувальники монаршої родини вже ведуть зворотний відлік до коронації короля Чарльза, коли Вільям, Кейт та їхні діти опиняться у центрі уваги. Очікується, що обидва сини та дочка Уельсів візьмуть участь у коронаційній ході від Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу.

Спочатку повідомлялося, що лише дев'ятирічний принц Джордж зіграє "значну" роль цього дня, але пізніше було підтверджено, що всі троє дітей принца та принцеси Уельських братимуть участь.

У нещодавньому оновленні Кенсінгтонського палацу принца Джорджа було оголошено пажом на коронації свого діда. Очікується, що всі вісім пажів будуть одягнені в однакові червоні мундири і стануть частиною процесії через неф Вестмінстерського абатства.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл не приїде на коронацію Карла III і цьому чимало посприяла Кейт Міддлтон. Герцогиня Сассекська залишиться в Монтесіто з дітьми, тим більше, що 6 травня її первістку Арчі виповнюється чотири роки.