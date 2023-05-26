Беременная Линдси Лохан поделилась фото в черном купальнике

Линдси Лохан нежится на солнышке перед рождением первого ребенка

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36-летняя американская актриса, модель, певица и дизайнер Линдси Лохан поделилась в своем Instagram-аккаунте "беременной" фотографией.

На снимке звезда фильма "Поцелуй на удачу" улыбалась, лежа на шезлонге в черном цельном купальном костюме и в темных солнцезащитных очках.

"😎", — подписала просто снимок будущая мама.

За день до этого Лохан позировала на снимке в бассейне с вытянутыми руками во время своего пребывания в Омане.

"Королева земли", — прокомментировала ее сестра Алиана Лохан.

Напомним, прошлым летом стало известно, что Линдси Лохан вышла замуж. Они с возлюбленным организовали тайную церемонию бракосочетания. В день своего 36-летия, 2 июля 2022, Линдси поделилась совместными фото с супругом, сообщив о радостном событии. Избранником знаменитости стал арабский бизнесмен Бадер Шамас. Точная дата свадьбы не была известна, однако недавно стало понятно, что пара узаконила свои отношения 3 апреля 2022 года. Медовый месяц пара провела в Турции.

Как супруги они появились на ковровой дорожке в ноябре прошлого года, посетив последний фильм с участием Лохан "Незабываемое рождество" в Нью-Йорке.

Также Фокус писал, что в марте Линдси Лохан объявила о своей первой беременности.