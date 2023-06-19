Лорен Санчес демонстрирует обручальное кольцо во время отдыха с Джеффом Безосом (фото)

Лорен Санчес с гордостью демонстрирует свое массивное обручальное кольцо весом 20 карат.

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59-летний американский предприниматель и миллиардер Джефф Безос и его невеста, 53-летняя журналистка Лорен Санчес, были сфотографированы на прогулке по Больи, приморской коммуне на Французской Ривьере. Об этом пишет PageSix.

Живописный город — последняя остановка пары во время их европейского отдыха, поскольку они уже несколько недель плавают на яхте Безоса стоимостью 500 миллионов долларов.

На фотографиях можно увидеть, как Санчес кладет левую руку на лодку, а ее гигантский камень на кольце стоимостью примерно 2,5 миллиона долларов сияет на солнце.

Бывшая ведущая новостей была одета в красивое оранжевое платье, а Безос выглядел стильно в облегающей синей футболке и светлых джинсах. Влюбленная пара держалась за руки.

Недавно стало известно, что банковский счет 53-летней Лорен Санчес значительно увеличится с того момента, как она официально станет женой мультимиллиардера. Она могла бы зарабатывать минимум миллион долларов за "каждый год женитьбы", рассказывает адвокат Бретт Уорд.

Напомним, Джефф Безос сделал предложение своей возлюбленной.

Также Фокус писал об откровенном интервью Джеффа Безоса и Лорен Санчес по поводу их отношений.