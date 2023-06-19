Лорен Санчес демонструє обручку під час відпочинку з Джеффом Безосом (фото)

Лорен Санчес з гордістю демонструє свою масивну обручку вагою 20 карат.

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59-річний американський підприємець і мільярдер Джефф Безос та його наречена, 53-річна журналістка Лорен Санчес, були сфотографовані на прогулянці Болією, приморською комуною на Французькій Рів'єрі. Про це пише PageSix.

Мальовниче місто — остання зупинка пари під час їхнього європейського відпочинку, оскільки вони вже кілька тижнів плавають на яхті Безоса вартістю 500 мільйонів доларів.

На фото можна побачити, як Санчес кладе ліву руку на човен, а її гігантський камінь на кільці вартістю приблизно 2,5 мільйона доларів сяє на сонці.

Колишня ведуча новин була одягнена в красиву помаранчеву сукню, а Безос виглядав стильно в синій футболці і світлих джинсах. Закохана пара трималася за руки.

Нещодавно стало відомо, що банківський рахунок 53-річної Лорен Санчес значно збільшиться з того моменту, як офіційно стане дружиною мультимільярдера. Вона могла б заробляти мінімум мільйон доларів за "щороку одруження", розповідає адвокат Бретт Уорд.

Нагадаємо, Джефф Безос зробив пропозицію своєї коханої.

Також Фокус писав про відверте інтерв'ю Джеффа Безоса та Лорен Санчес з приводу їхніх стосунків.