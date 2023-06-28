До того как стала знаменитой и вышла замуж за принца. В Сети появилось старое резюме Меган Маркл

Резюме было написано, когда Меган Маркл было 24 года и она еще не получила роль в "Форс-мажорах".

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В Facebook было опубликовано старое резюме Меган Маркл, которое она составила до того, как актриса сорвала джекпот, получив роль в "Форс-мажорах" и выйдя замуж за принца Гарри. Об этом пишет Daily Mail.

В резюме раскрыты "особые навыки" актрисы, а также ее рост и вес.

Старое фото Меган Маркл из резюме Фото: Endorse Management Group

Неизвестно, когда это резюме было впервые использовано, поскольку на нем нет даты, но, похоже, оно было сделано до того, как она стала моделью с чемоданчиком в программе "Сделка или нет", в которой она впервые появилась в 2006 году.

Последняя указанная роль была ее первой профессиональной ролью в кино, где она сыграла роль Натали в романтической комедии Эштона Кутчера 2005 года "Больше, чем любовь".

Резюме Меган Маркл Фото: Endorse Management Group

Резюме было опубликовано в социальных сетях вместе с такими подробностями, как ее хобби и цвет глаз.

В нем указаны рост и вес Меган в то время: 5 футов 6 дюймов (около 170 см) и вес — 113 фунтов (51 кг), а ее волосы и глаза описаны просто как "коричневые".

На момент публикации резюме у Меган было всего несколько ролей на телевидении, в том числе появление в двух эпизодах сериала "Главный госпиталь" в 2001 году, где она сыграла медсестру по имени Джилл, и роль в научно-фантастической юридической драме CBS "Город веков" в 2004 году, где она сыграла гостью вечеринки по имени Наташа.

До этого ее опыт был гораздо более ограниченным, включая главные роли, которые она играла во время учебы в Северо-Западном университете, и появление на Nick News W5, когда ей было 11 лет.

В резюме также был раздел, в котором перечислялись роли в театре. Скорей всего, во время учебы в школе.

Также там указано, что она прошла интенсивное обучение в разных дисциплинах, начиная от "телевидения / кино" до "музыкальной комедии" и "голоса для перформанса".

Другие навыки включают ее умение свободно говорить на французском и испанском языках, ее навыки танцев и кикбоксинга.

Старое фото Меган Маркл Фото: The Tig

Пользовательница Facebook, которая поделилась резюме, рассказала, что в то время ей не удалось убедить агентство нанять Меган Маркл, потому что у нее было слишком мало опыта.

После того как это резюме было опубликовано, Меган Маркл стала девушкой с портфелем в игровом шоу "Сделка или нет". Всего она снялась в 34 эпизодах с 2006 по 2007 год.

Уже сейчас Меган Маркл раскритиковала шоу, заявив, что там ее воспринимали только как сексуальный объект. Коллега Меган по шоу обвинила ее во лжи.

Но после шоу "Сделка или нет" карьера Меган Маркл стала развиваться интенсивнее. Она получила несколько небольших ролей в телесериалах вроде "Касла", "Грань" и "CSI: Майами".

Но главным ее прорывом стала, конечно, роль Рейчел Зейн в сериале "Форс-мажоры".

Она появилась в 108 эпизодах сериала, который шел до 2018 года.

Меган Маркл до знакомства с принцем Гарри Фото: Getty Images

Играя роль Рейчел, она также снялась в других фильмах, включая "Случайные встречи" и "Антисоциальный фильм", завела свой блог The Tig и использовала свою растущую известность, чтобы добавить несколько партнерских отношений с брендами Birchbox, Reitmans и Bobbi Brown.

Однако после объявления о помолвке с принцем Гарри она объявила, что уйдет из кино, чтобы начать новую жизнь в качестве работающей королевской семьи в Великобритании.

По словам биографа принцессы Дианы Эндрю Мортона, перед вступлением в королевскую семью королева сказала Меган, что она может продолжать играть, если захочет.

Меган Маркл и королева Елизвета Фото: Getty Images

Но в своем совместном интервью BBC с принцем Гарри после их помолвки она объяснила, что счастлива завершить свою актерскую карьеру.

Впрочем, как известно, Меган Маркл недолго продержалась на посту работающего члена королевской семьи.

Недавно стало известно, что ее подкаст "Архетипы" был закрыт. И выяснилось, что на шоу Меган решила не приходить суперзвезда Тейлор Свифт, хоть герцогиня Сассекская лично отправила ей письмо.