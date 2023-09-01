65-летняя Мадонна была замечена на велопрогулке в Нью-Йорке (фото)

Артистка выглядит бодрой и подтянутой, прилагая максимум усилий для восстановления здоровья.

Related video

65-летняя американская певица Мадонна была замечена на велопрогулке в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Продолжая выздоравливать после серьезной бактериальной инфекции, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии, королева поп-музыки решила заняться велоспортом и вернуться к активному образу жизни.

На тренировку семикратная обладательница премии "Грэмми" надела черную бейсболку, кроссовки Nike, кофту с длинным рукавом, шорты и облегающие леггинсы. Она дополнила аутфит черными солнцезащитными очками, нанесла минимальный макияж, а ее волосы были заплетены в две косы.

Последнее появление Мадонны произошло всего через два месяца после того, как она попала в больницу. По информации источников, певицу нашли без сознания и доставили в отделение интенсивной терапии с серьезной бактериальной инфекцией. После этого Мадонна перенесла мировое турне.

Кроме того, люди из близкого окружения Мадонны считают, что она "довела себя" до госпитализации, пытаясь конкурировать с более молодыми звездами сцены. По словам близкого окружения, артистка за несколько дней до случившегося чувствовала слабость и головокружение, однако не прекращала многочасовых тренировок, готовясь к своим шоу.

Также Фокус писал, что Мадонна очень гордиться своими детьми, которые были рядом с ней в трудный момент.