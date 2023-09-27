Микротоп и красная помада: Дева Кассель появилась в смелом ансамбле на показе в Париже

Девушка стала гостьей показа новой коллекции Christian Dior.

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Итальянская модель, дочь актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель, посетила показ женской коллекции весна/лето 2024 от Christian Dior в рамках Недели моды в Париже. На публике девушка появилась в очень стильном и дерзком образе.

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Дева Кассель опубликовала новую серию откровенных снимков

Для выхода в свет красавица, которая недавно отметила свое 19-летие, выбрала черную мятую юбку длины миди подчеркнуто простого кроя, укороченный топ, больше похожий на бюстгальтер без бретелей, и черную пушистую кофту. В руках у нее была сумочка Dior, а на ногах – черные босоножки на толстой подошве и на массивном каблуке.

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Волосы Дева собрала в прическу "мальвина", повязав их черной лентой. В макияже она сделала акцент на губы, накрасив их ярко-красной помадой.

Отметим, что фотографиями Девы на своей страницы поделилась и ее гордая мать Моника Белуччи.

Девушка уже успела пройтись по подиуму в Париже, поучаствовав в показе Dolce & Gabbana. Она выглядела роскошно в черном мини-платье с открытой спиной и очаровательным шармом в стиле 60-ых. Ее образ дополнили непрозрачные колготки, закрывающие обувь, и мини-сумка в стиле ретро.

Ранее Фокус писал, что Дева Кассель стала лицом рекламной кампании Sisley осень-зима 2023–2024, позируя Пьеру-Анжу Карлотти. В рекламной кампании она снялась топлес.