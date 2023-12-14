Меган Маркл пришла на интервью в костюме шоколадного цвета (фото)

Герцогиня Сассекская решила поддержать новый фильм семейного фотографа Мисана Гарримана.

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Жена принца Гарри Меган Маркл, которая вместе с мужем попала в список главных неудачников Голливуда, посетила мероприятие LA Tastemakers, чтобы помочь своем другу Мисану Гарриману продвигать его новый фильм "После", пишет Hello.

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На публике герцогиня Сассекская появилась в элегантном шоколадно-коричневом костюме, который она сочетала с коричневым джемпером Reiss и замшевыми черными туфлями на каблуке Armani. Ее волосы были собраны в элегантный хвост. Что касается аксессуаров, то она надела обручальное кольцо из валлийского золота, Diamond Eternity Band, кольцо Lorraine Shwartz с бриллиантом изумрудной огранки на мизинец и кольцо Logan Hollowell "Leo" из желтого золота "Созвездие".

На сцене компанию Маркл составили сам Мисан, а также актер Дэвид Ойелоуо.

Мисан руководил проектом, и хотя герцогиня, похоже, не участвовала в создании фильма, казалось, что она вышла на сцену, чтобы взять интервью у своего близкого друга и ведущего актера, сжимая в руках стопку карточек-подсказок.

"После" – режиссерский дебют Мисана. По данным Neon Films, короткометражка претендует на "Оскар" 2024 года.

История рассказывает о Дайо, лондонце, которому приходится восстановить связь с самим собой и обществом после того, как он стал свидетелем разрушительного случайного нападения в столице.

Мисан — фотограф-самоучка, который запечатлел несколько самых значимых семейных моментов Меган и принца Гарри, включая фотографию, которую пара использовала, чтобы объявить, что герцогиня беременна своим вторым ребенком, Лилибет. Он также изобразил младенца на фотографии, сделанной в ее первый день рождения, сидящей на территории коттеджа Фрогмор.

Говоря о королевской чете, Мисан ранее сказал:

"Когда вы видите людей, у которых есть такая связь, это похоже на чтение страниц книги. Мэг напомнила мне, что если бы я не представил ее общему другу, она бы не встретила Гарри. Я благодарен за любую небольшую роль, которую я сыграл".

Совсем недавно Мисан посетил Игры непокоренных в Дюссельдорфе, организацию, которая очень важна для принца Гарри. Находясь там, он запечатлел самые невероятные черно-белые портреты пары крупным планом за кулисами.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл и принц Гарри выпустили милый видеоролик, пытаясь спасти свою карьеру и репутацию. Пара снова оказалась в центре внимания после выхода книги Омида Скоби, где тот позволил себе новые обвинения в расизме в адрес Виндзоров. Сейчас король Чарльз, принц Уильям и Кейт Миддлтон обсуждают свой ответ, вплоть до судебного иска. Сассексы уже поспешили откреститься от любого участия в создании книги.