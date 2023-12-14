Меган Маркл прийшла на інтерв'ю в костюмі шоколадного кольору (фото)

Герцогиня Сассекська вирішила підтримати новий фільм сімейного фотографа Місана Гаррімана.

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Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка разом з чоловіком потрапила до списку головних невдах Голлівуду, відвідала захід LA Tastemakers, щоб допомогти своєму другові Місану Гарріману просувати його новий фільм "Після", пише Hello.

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На публіці герцогиня Сассекська з'явилася в елегантному шоколадно-коричневому костюмі, який вона поєднала з коричневим джемпером Reiss і замшевими чорними туфлями на підборах Armani. Її волосся було зібране в елегантний хвіст. Що стосується аксесуарів, то вона одягла обручку з валлійського золота, Diamond Eternity Band, каблучку Lorraine Shwartz з діамантом смарагдового огранювання на мізинець і каблучку Logan Hollowell "Leo" з жовтого золота "Сузір'я".

На сцені компанію Маркл склали сам Місан, а також актор Девід Ойелоуо.

Місан керував проектом, і хоча герцогиня, схоже, не брала участі у створенні фільму, здавалося, що вона вийшла на сцену, щоб взяти інтерв'ю у свого близького друга і провідного актора, стискаючи в руках стопку карток-підказок.

"Після" — режисерський дебют Місана. За даними Neon Films, короткометражка претендує на "Оскар" 2024 року.

Історія розповідає про Дайо, лондонця, якому доводиться відновити зв'язок із самим собою і суспільством після того, як він став свідком руйнівного випадкового нападу в столиці.

Місан — фотограф-самоучка, який закарбував кілька найбільш значущих сімейних моментів Меган і принца Гаррі, включно з фотографією, яку пара використовувала, щоб оголосити, що герцогиня вагітна своєю другою дитиною, Лілібет. Він також зобразив немовля на світлині, зробленій у її перший день народження, що сидить на території котеджу Фрогмор.

Говорячи про королівське подружжя, Місан раніше сказав:

"Коли ви бачите людей, у яких є такий зв'язок, це схоже на читання сторінок книги. Мег нагадала мені, що якби я не представив її спільному другу, вона б не зустріла Гаррі. Я вдячний за будь-яку невелику роль, яку я зіграв".

Зовсім недавно Місан відвідав Ігри нескорених у Дюссельдорфі, організацію, яка дуже важлива для принца Гаррі. Перебуваючи там, він сфотографував найнеймовірніші чорно-білі портрети пари крупним планом за лаштунками.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл і принц Гаррі випустили милий відеоролик, намагаючись врятувати свою кар'єру і репутацію. Пара знову опинилася в центрі уваги після виходу книги Оміда Скобі, де той дозволив собі нові звинувачення в расизмі на адресу Віндзорів. Зараз король Чарльз, принц Вільям і Кейт Міддлтон обговорюють свою відповідь, аж до судового позову. Сассекси вже поспішили відхреститися від будь-якої участі у створенні книги.