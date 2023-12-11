Біограф Меган Маркл звинуватив у расизмі покійну Єлизавету II

Меган Маркл не сподобався вчинок монарха, в якому вона побачила образу.

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Британський журналіст Омід Скобі, якого називають негласним рупором принца Гаррі та Меган Маркл, у своїй новій книжці "Фінал" скандальну тему расизму, про яку так багато говорили Сассекси, не тільки не оминув, а й підняв градус напруги ще вище. Він розповів, що Меган Маркл "образилася" після того, як палац призначив чорного конюшого королеви Єлизавети, щоб дати їй "почуватися комфортно" на тлі "расистських" звинувачень, пише Page Six.

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Меган Маркл і принц Гаррі звинуватили королеву в байдужості

За інформацією, викладеною в книзі, покійна королева Єлизавета II запропонувала своєму кавалерійському офіцеру з Гани, підполковнику Нані Кофі Твумасі-Анкре, втрутитися, щоб допомогти Маркл, яка є дворасовою, пристосуватися до її нових королівських обов'язків.

"Попри те, що він був чарівним і розумним чоловіком, Меган та її друзям він виділявся як хворий палець", — пише Скобі.

Раніше US Sun повідомляв, Маркл та її друзі були "ображені", коли палац запропонував їй допомогти "супутнику королеви" — що, як зазначає Скобі, ймовірно, було пов'язано з "нестачею чорношкірих або інших небілих співробітників" на "відповідних керівних посадах".

Меган Маркл спочатку демонструвала прихильність до королеви Фото: Getty Images

"Я сумніваюся, що Кейт запропонували конюшого", — стверджує автор.

Королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років.

Згідно зі Скобі та попередніми звітами, Маркл спочатку була призначена леді Сьюзен Гассі, щоб допомогти їй пристосуватися до її нових королівських обов'язків. Однак колишня американська акторка пізніше "відхилила пропозицію" Гассі допомоги, що спонукало палац, який стверджував, що "нахилився щосили" заради Маркл, запропонувати підполковника як наставника.

У книзі "Палацові документи", що вийшла у квітні 2022 року, авторка Тіна Браун також наголошує на передбачуваному розриві палацу з Маркл, коли справа дійшла до того, кого вони запропонували допомогти актрисі пристосуватися.

"Очевидна, але невисловлена проблема полягала в тому, що жодна з цих досвідчених палацових службовців не була кольоровою жінкою. Що стосується фрейліни, якій королева запропонувала підтримку, то чим 80-річна леді Сьюзан Гассі могла бути корисною 38-річній американській акторці двох рас, яка намагається орієнтуватися в підступній палацовій системі?", — пише Браун.

Зрештою Гассі склала свої обов'язки при дворі 2022 року після того, як зробила "неприйнятні та глибоко прикрі коментарі" на адресу темношкірого активіста кампанії з боротьби з домашнім насильством.

Останні твердження в книзі Скобі з'явилися після того, як у Нідерландах "Фінал" зняли з продажу. У рукописі, поданому для перекладу нідерландською мовою, Кейт Міддлтон і король Чарльз III були названі двома членами королівської сім'ї, які відзначилися расистськими висловлюваннями.

Ще в березні 2021 року Меган Маркл в інтерв'ю Опрі Вінфрі скаржилася, що неназвані особи висловили занепокоєння стосовно кольору шкіри Арчі, її ще не народженого сина принца Гаррі. Вона мала на увазі членів королівської сім'ї.

В інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл уперше звинуватила Фірму в расизмі Фото: Скриншот

Ні принцеса Уельська, ні король Чарльз цю інформацію ніяк не прокоментували. Хоча вони ухилилися від запитань репортерів з приводу звинувачення в гучному скандалі, джерело заявило, що принц Вільям і Чарльз зустрілися, щоб обговорити потенційні судові позови у зв'язку з новою книгою Скобі.

"Обговорення тривають, і ми продовжимо ці обговорення цього тижня. Розмови і рішення ухвалюватимуться з обережністю, часом і професіоналізмом, а не в поспіху на вихідних", — повідомив інсайдер.

Раніше Фокус писав, на кому королівська сім'я відіграється за звинувачення в расизмі.