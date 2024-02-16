Максим Галкин раскрыл вредную привычку Аллы Пугачевой

На снимке певица выглядит спокойной и умиротворенной. Уже два года она с семьей живет за пределами России.

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47-летний российский шоумен Максим Галкин, который после вторжения России в Украину осудил агрессию Путина и с семьей уехал из РФ, поделился редким снимком своей 74-летней жены Аллы Пугачевой. Артист опубликовал ее фотографию на странице в Instagram.

На снимке Примадонна российской эстрады сидит в белом свитере оверсайз и светлых голубых джинсах с сигаретой в руке и собирается кому-то позвонить.

"Звонок другу", – подписал снимок Галкин.

Фото собрало свыше 177 тысяч лайков и более 3600 комментариев. Поклонники пары высказали свое восхищение тем, как выглядит Алла Борисовна, а также написали много слов благодарности.

"Наша Аллочка, наша легенда! Передайте Алле Борисовне, что мы слушаем ее песни, и на душе становится теплее", "В этой фотографии прекрасно все", "Восторг от Аллы Борисовны, восторг от Максима Галкина. Я очень рад, что мы сейчас живем с вами на одной маленькой РОДИНЕ. Честь и хвала супер паре, честь и хвала за то что, поддерживаете Украину и мир во всем мире. Желаю всем вам, всей вашей прекрасной семье крепкого здоровья, крепчайшего здоровья и еще раз крепкого здоровья. Все остальное можно купить", "Люди с большой буквы!!!! Со своим мнением несмотря не на что", – пишут под публикацией.

Алла Пугачева поддержала своего мужа после того, как ему в РФ присвоили статус иноагента. Уже два года пара живет в Израиле вместе с детьми Гарри и Лизой. Галкин продолжает давать концерты и всячески поддерживает украинцев.

Ранее Фокус писал, что Максим Галкин рассказал, почему не собирается покидать Израиль, охваченный войной.