Максим Галкін розкрив шкідливу звичку Алли Пугачової

На знімку співачка виглядає спокійною і умиротвореною. Уже два роки вона з сім'єю живе за межами Росії.

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47-річний російський шоумен Максим Галкін, який після вторгнення Росії в Україну засудив агресію Путіна і з сім'єю виїхав із РФ, поділився рідкісним знімком своєї 74-річної дружини Алли Пугачової. Артист опублікував її фотографію на сторінці в Instagram.

На знімку Примадонна російської естради сидить у білому светрі оверсайз і світлих блакитних джинсах із цигаркою в руці та збирається комусь зателефонувати.

"Дзвінок другу", — підписав знімок Галкін.

Фото зібрало понад 177 тисяч лайків і понад 3600 коментарів. Шанувальники пари висловили своє захоплення тим, який вигляд має Алла Борисівна, а також написали багато слів подяки.

"Наша Аллочка, наша легенда! Передайте Аллі Борисівні, що ми слухаємо її пісні, і на душі стає тепліше", "У цій фотографії прекрасно все", "Захват від Алли Борисівни, захват від Максима Галкіна. Я дуже радий, що ми зараз живемо з вами на одній маленькій РОДИНІ. Честь і хвала супер парі, честь і хвала за те що, підтримуєте Україну і мир у всьому світі. Бажаю всім вам, усій вашій прекрасній сім'ї міцного здоров'я, міцного здоров'я і ще раз міцного здоров'я. Все інше можна купити", "Люди з великої літери!!!! Зі своєю думкою незважаючи ні на що", — пишуть під публікацією.

Алла Пугачова підтримала свого чоловіка після того, як йому в РФ надали статус іноагента. Уже два роки пара живе в Ізраїлі разом із дітьми Гаррі та Лізою. Галкін продовжує давати концерти і всіляко підтримує українців.

Раніше Фокус писав, що Максим Галкін розповів, чому не збирається залишати Ізраїль, охоплений війною.