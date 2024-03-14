7 номинаций и наконец победа, за которой номинант "Оскара" не пришел (видео)

Поскольку Уэсли Андерсон не присутствовал, чтобы получить награду лично, ее от его имени приняли ведущие церемонии награждения Рами Юсеф и Исса Рэй.

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Более чем за 20 лет американский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Уэсли Андерсон семь раз номинировался на премию Американской киноакадемии и наконец получил желанную статуэтку. Однако на церемонию вручения "Оскара" он не пришел. Что случилось, выяснило издание Entertainment Weekly.

Первую номинацию Андерсон получил за сценарий к "Семье Тененбаумов" в 2001 году. Еще одну сценарную номинацию ему принесла работа над "Королевством полной луны" (2012), а за звание лучшего анимационного фильма соревновались его "Несравненный мистер Фокс" (2009) и "Остров собак" (2018).

В 2014 году "Отель "Гранд Будапешт" Андерсона получил девять номинаций, из которых сам номинант претендовал на статуэтку в режиссерской и сценарной категориях, а также боролся за главную награду — "Лучший фильм".

Прорыв 2024 года

Наконец в этом году Андерсон достиг своей первой победы — режиссер получил первенство в номинации "Игровой короткометражный фильм" с экранизацией одноименного рассказа Роальда Даля. Это — одна из четырех лент, которые Андерсон сделал для Netflix.

История рассказывает о Генри Шугаре, которого играет Бенедикт Камбербэтч — богатом мужчине, который узнает о гуру, научившемся видеть без глаз. Генри решает овладеть этим умением, чтобы мошенничать в азартных играх. В фильме также сыграли Дев Пател и Бен Кингсли.

Но почему же Андерсон не пришел в зал вручения статуэтки "Оскара"? В комментарии Entertainment Weekly он объяснил свое отсутствие тем, что в день проведения церемонии награждения он находился в Германии, где приступил к съемкам нового фильма.

Поскольку Андерсон не присутствовал, чтобы получить награду лично, ее от его имени приняли ведущие Рами Юсеф и Исса Рей.

Что известно об Уэсли Андерсоне

Уэсли Андерсон — американский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер. Один из представителей американского независимого кино. Работает в основном в жанрах комедии и трагикомедии; для его фильмов характерен необычный визуальный стиль с узнаваемыми авторскими приемами (симметрия кадра, пастельные цвета, нестандартное использование декораций и экранных титров).

В саундтреках лент Андерсон использует фольк и ранний рок, в том числе классический британский рок. Кроме того, он сочетает своеобразный юмор с проникновенными портретами небезупречных героев — в его фильмах часто сталкиваются представители зажиточного и рабочего классов. Еще одной особенностью его творчества является то, что он любит снимать одних и тех же актеров в разных своих фильмах. Он также уже много лет работает с одной командой.

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