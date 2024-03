Кто из знаменитостей смог сохранить свой брак: 5 звездных пар-долгожителей (фото)

Некоторым знаменитостям удалось сохранить свой семейный союз на долгие годы, несмотря на трудности и испытания.

Часто звездные пары то и дело сообщают о своем расставании. Однако есть и те, кто на протяжении долгих лет сохраняет свой чудесный союз. Их история заставляет верить в то, что настоящая любовь существует, сообщает Hello Magazine.

Пять знаменитых пар, которые в браке почти всю свою жизнь.

Рита Уилсон и Том Хэнкс (в браке 36 лет)

Том Хэнкс и Рита Уилсон Фото: Getty Images

После расставания со своей возлюбленной детства Самантой Льюис в 1987 году Том Хэнкс начал отношения с Ритой Уилсон, с которой он впервые познакомился в сериале "Грустные друзья" шестью годами ранее, в 1981 году.

Они поженились в апреле 1988 года, и у них родилось двое детей: Честер и Трумэн, а Том также является отцом Колина и Элизабет от первого брака.

Актер использовал любую возможность, чтобы рассказать о своей жене. В 1988 году он признался: "Это долгий путь. Это большой процесс, и я думаю, что с течением времени ты все больше влюбляешься в этих людей, и вот здесь это так. Мы встречаемся уже почти два с половиной года. И это типа: "О, я думал, что люблю эту женщину шесть месяцев назад, но теперь я люблю ее еще больше". Так что все постоянно меняется".

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик (в браке 27 лет)

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик пошли на свое первое свидание в марте 1992 года и связали себя узами брака в 1997 году. У пары трое детей.

Несмотря на то, что на момент, когда они впервые встретились, у обоих были разные отношения, Мэтью сказал в программе "Смотри, что происходит в прямом эфире", что он сразу понял, что Сара "та самая". "Когда я впервые встретил ее. Я увидел, как она идет по улице, и подумал: "Вот и все", — поделился Мэтью.

Тем временем актриса "Секса в большом городе" Сара призналась журналистам, что за время их почти 30-летних отношений они "ни разу не проводили ночь отдельно, за исключением отсутствия по работе".

Виктория и Дэвид Бекхэм (в браке 25 лет)

Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: Getty Images

Звезда Spice Girl Виктория Бекхэм вышла замуж за бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма в замке Латтреллстаун в 1999 году после двухлетних отношений. Их старший сын Бруклин выступал в роли мальчика-пажа. Позже у них родились еще трое детей: сыновья Ромео, Круза и дочь Харпер.

Во время просмотра музыкального клипа Say You'll Be There, в котором Виктория была одета в "черный комбинезон", он уверенно сказал своему соседу по комнате: "Я женюсь на той, в коротком черном платье". Говоря о секретах их брака на шоу Эллен Дженерес, Дэвид сказал: "У нас трое прекрасных мальчиков, и это наш приоритет, но я думаю… в браке все работает, и вы должны уделять время друг другу". … И мы это делаем. Поэтому я думаю, что это важно".

Для Дэвида семья, которую они построили, и забота, которую обеспечивает Виктория, являются одними из самых замечательных достижений. В 2017 году они возобновили свои клятвы.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас (в браке 24 лет)

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас Фото: Getty Images

Если не считать краткого расставания в 2013 году, Кэтрин Зета-Джонс и ее муж Майкл Дуглас были вместе с 1998 года, когда они встретились на кинофестивале в Довиле. Майкл признался, что был очень настойчив на их первом свидании, сказав актрисе: "Знаешь, я буду отцом твоих детей". И он оказался прав. Они обручились в декабре 1999 года во время новогодней поездки в Аспен, а почти год спустя связали себя узами брака в нью-йоркском отеле Plaza. У пары есть дети Дилан и Кэрис.

"Это долгий путь, и я думаю, что люди сегодня так быстро сдаются в браке. Вы должны приложить все усилия и не сдаваться, когда возникает первая проблема, потому что это не будет последней проблемой. В будущем их будет еще много", — поделилась Кэтрин секретом их долгого брака.

Джулия Робертс и Дэниел Модер (в браке 22 года)

Джулия Робертс и Дэниел Модер Фото: Getty Images

Джулия Робертс и Дэниел Модер встретились в 2000 году во время съемок фильма "Мексиканец", но начали встречаться только два года спустя, после того как оба разорвали прежние отношения: Джулия с Бенджамином Брэттом, а Дэниел с Верой Стеймберг.

Они поженились в День независимости в 2002 году на ранчо актрисы в Таосе, штат Нью-Мексико. Сейчас у них трое детей: близнецы Хейзел и Финней и сын Генри. Рассказывая о своем браке в подкасте Гвинет Пэлтроу Goop, Джули сказала: "Выйти замуж за Дэнни было моей целью. Первое, что я поняла — моя жизнь никогда не будет прежней. Было важно "прицепить свою повозку" к Дэнни Модеру".

Ранее Дэвид Бекхэм рассказал, почему женился на Виктории Бекхэм. Футболист признался, что первоначально его поразила красота и обаяние Виктории.