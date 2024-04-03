Что стоит знать о соломинке для коктейлей

Через соломинку можно не только пить — с ней можно рисовать, обучать детей математике, подвязывать растения, помогать проводам не путаться.

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Сейчас пластиковые, гофрированные, с маленькими зонтиками трубочки, через которые так приятно пить коктейль или сок — совсем не редкость. Хотя вроде бы изобрели эти соломинки не так уж и давно — авторство коктейльной соломинки приписывают производителю сигаретных мундштуков Марвину Стоуну в 1888 году. Однако есть знатоки, которые доказывают, что еще древние шумеры пили напиток, похожий на пиво, через трубочки из чистого золота.

Однако потребляя напиток через соломинку, мы не всегда знаем, делаем ли это правильно. Впрочем, коктейльный этикет действительно существует.

Что можно пить через соломинку

Приспособление подходит для холодных и горячих напитков. Оно будет уместно в бокале с глинтвейном, мартини, лонгдринком, коктейлем с крепким алкоголем, кислым соком, вином, фрешем, ледяной крошкой, мороженым, газированным напитком, молочным или многослойным коктейлем.

А вот можно ли пить через соломинку пиво? Да, можно, если планируется опустошить бокал быстро. Иначе оно нагревается и теряет свой вкус.

Правила коктейльного этикета

Их немного:

держать бокал/стакан в руках, попивая напиток через соломинку, нельзя. Он должен стоять на столе, барной стойке;

не следует подавать напитки с трубочками на формальных мероприятиях. Пластиковая трубочка на встречах высшего уровня — это моветон;

недопустимо втягивать последние капли напитка и пускать пузыри в стакане. Как бы вам ни хотелось вспомнить детство, нужно держать себя в руках.

Зачем используют две соломинки

Делается это с разной целью:

чтобы попробовать разные уровни многослойного коктейля, не смешивая их между собой. В таком случае одна из соломинок должна быть шире и ниже;

для помешивания напитков. Обычно в таких случаях соломка для коктейлей дополняется палочкой, но иногда используют и две соломинки;

чтобы пить из одного бокала вдвоем. В соответствующей ситуации это может быть очень романтично.

Использование соломинок не по назначению

Мало кто знает о такой технике арт-терапии, как кляксография. Она заключается в создании с помощью соломки и красок неожиданных изображений. Во время рисования у детей и взрослых снижается напряжение, тревожность, высвобождаются негативные эмоции, развивается фантазия. Дорисовав детали, некоторые создают интересные картины.

С помощью трубочек можно научить ребенка считать, решать задачи. Если они цветные — малыш в игровой форме быстро выучит разные цвета.

Цветными изделиями можно обозначать что угодно. Например, цвет цветов, которые посеяли или с которых следует собрать семена. Или провода от техники, которые приходится постоянно включать-выключать из розетки.

Те, кто выращивает растения, используют коктейльные трубочки для поддержания саженцев. Подрастая, стебли многих растений начинают изгибаться. Соломинки помогают им вырастать ровными.

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