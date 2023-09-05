Убирает панику за пару минут. Создан изменяющий форму шар для борьбы с тревожностью

Новая разработка ученых удивительным образом реагирует на дыхание, визуализируя его изменением своей формы и уже крайне эффективно показала себя на практике.

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Скоро у людей, страдающих тревожными расстройствами, появится новое средство борьбы с недугом, и оно гораздо проще генной терапии. У них в руках может оказаться маленький шарик, который увеличивается и уменьшается в зависимости от дыхания — это простой способ визуализировать свой дыхательный паттерн. И согласно исследованиям, это не просто забавный гаджет, а крайне эффективный инструмент, предназначенный для снижения тревожности, пишет Science Alert.

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Ученые обещают познакомить мир с "физическим артефактом для поддержки хорошего самочувствия", по простому названным PAWS. Это детище Алексза Фарралла, компьютерного ученого из Университета Бата. Его принцип работы очень занимателен, ведь при вдохе и выдохе шар PAWS движется синхронно, увеличиваясь и уменьшаясь в размерах. Он служит визуальным и тактильным напоминанием о дыхании, помогая сохранять концентрацию и спокойствие.

Почему именно дыхание попало в прицел ученых при поисках оружия для борьбы с недугом? На протяжении многих лет дыхательные упражнения использовались как техника успокоения сознания и борьбы с тревогой. Подобные техники являются неотъемлемой частью таких терапий, как когнитивно-поведенческая терапия и диалектическая поведенческая терапия. Однако не всем легко сосредоточиться на дыхании. Порой мысли могут сильно отвлекать, что приводит к появлению отвлекающих и даже тревожных мыслей.

Именно в таких ситуациях на помощь приходит шар PAWS. В ходе исследования, в котором приняли участие 58 человек, участники, использовавшие мяч в паре с аудиотреком для медитации, почувствовали себя значительно спокойнее. Поразительное снижение уровня тревожности среди этих людей составило в среднем 75%. Интересно, что у тех, кто слушал только аудиозапись без мяча, уровень тревожности снизился на 31%. Это свидетельствует о том, что физическое представление дыхания действительно может многократно усилить успокаивающий эффект.

Создатель шара объяснил и продемонстрировал принцип работы изобретения

Более того, использование мяча PAWS вместе с треком медитации показало увеличение вариабельности сердечного ритма у участников. Для тех, кто задается вопросом о том, что это значит -более высокая вариабельность сердечного ритма свидетельствует о повышении устойчивости к стрессу и улучшении эмоционального состояния.

Но здесь есть небольшая загвоздка. В настоящее время мяч PAWS работает в паре с нагрудным ремнем, и вся эта процедура подготовки к сеансу может быть несколько запутанной и утомительной, особенно для тех, кто не склонен к технологиям. Однако авторы надеются упростить эту процедуру, что позволит большему числу людей пользоваться ею в домашних условиях.

Учитывая, что многие из нас борются с тревогой (по некоторым данным, почти 3-4 человека из 10 испытывают высокий уровень тревоги), такие инструменты, как PAWS, могут стать приятным и эффективным дополнением к набору средств для улучшения психического состояния.

Алекс Фарралл, создатель PAWS, предполагает использовать его не только в клиниках. Он надеется, что PAWS станет неотъемлемой частью домашнего инвентаря у многих семей и поможет улучшить психическое здоровье миллионов людей. Несмотря на то, что это инновационное исследование было представлено на Конференции CHI по человеческим факторам в компьютерных системах, оно еще не опубликовано в рецензируемом издании. Но благодаря своему потенциалу PAWS может вскоре уверенно войти в нашу жизнь, избавив нас от неописуемого дискомфорта, который в нее привносят стресс и тревожность.

Ранее Фокус писал о том, что врачи научились определять тревожные и другие психологические расстройства по анализу крови. Исследователи разработали анализ крови, позволяющий определить риск развития тревожности у человека, а также определить степень ее тяжести и оптимальный курс лечения.

Также Фокус писал о заявленной учеными пользе грибов и ЛСД в борьбе с тревожностью и депрессией. Согласно новому исследованию, более мистический и психоделический опыт может быть связан с устойчивым уменьшением симптомов тревоги и депрессии.

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