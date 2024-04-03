Що варто знати про соломинку для коктейлів

Через соломинку можна не тільки пити — з нею можна малювати, навчати дітей математики, підв'язувати рослини, аби вони зростали рівними, а дроти не плуталися.

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Наразі пластикові, гофровані, з маленькими парасольками трубочки, через які так приємно пити коктейль чи сік — зовсім не дивина. Хоча начебто винайшли ці соломинки не так вже й давно — авторство коктейльної соломинки приписують виробнику сигаретних мундштуків Марвіну Стоуну у 1888 році. Проте є знавці, котрі доводять, що ще давні шумери пили напій, схожий на пиво, через трубочки із чистого золота.

Проте споживаючи напій через соломинку, ми не завжди знаємо, чи робимо це правильно. Втім, коктейльний етикет дійсно існує.

Що можна пити через соломинку

Пристосування підходить для холодних і гарячих напоїв. Воно буде доречним у келиху з глінтвейном, мартіні, лонгдрінком, коктейлем із міцним алкоголем, кислим соком, вином, фрешем, льодяною крихтою, морозивом, газованим напоєм, молочним або багатошаровим коктейлем.

А от чи можна пити через соломинку пиво? Так, можна, якщо планується спустошити келих швидко. Інакше воно нагрівається та втрачає свій смак.

Правила коктейльного етикету

Їх небагато:

тримати келих/склянку в руках, п’ючи напій через соломинку, не можна. Він має стояти на столі, барній стійці;

пе слід подавати напої з трубочками на формальних заходах. Пластикова трубочка на зустрічах вищого рівня — це моветон;

неприпустимо втягувати останні краплі напою й пускати пузирі в склянці. Як би вам не хотілося згадати дитинство, потрібно тримати себе в руках.

Навіщо використовують дві соломинки

Робиться це з різною метою:

щоб спробувати різні рівні багатошарового коктейлю, не змішуючи їх між собою. У такому разі одна з соломинок має бути ширшою та нижчою;

для помішування напоїв. Зазвичай у таких випадках соломка для коктейлів доповнюється паличкою, але інколи використовують і дві соломинки;

щоб пити з одного келиха вдвох. У відповідній ситуації це може бути дуже романтично.

Використання соломинок не за призначенням

Мало хто знає про таку техніку арттерапії, як кляксографія. Вона полягає в створенні за допомогою соломки й фарб несподіваних зображень. Під час малювання в дітей і дорослих знижується напруга, тривожність, вивільняються негативні емоції, розвивається фантазія. Домалювавши деталі, дехто створює цікаві картини.

За допомогою трубочок можна навчити дитину рахувати, розв’язувати завдання. Якщо вони кольорові – малюк в ігровій формі швидко вивчить різні кольори.

Кольоровими виробами можна позначати будь-що. Наприклад, колір квітів, які посіяли або з яких слід зібрати насіння. Або дроти від техніки, які доводиться постійно вмикати-вимикати з розетки.

Ті, хто вирощує рослини, використовують коктейльні трубочки для підтримання саджанців. Підростаючи, стебла багатьох рослин починають згинатися. Соломинки допомагають їм виростати рівними.

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