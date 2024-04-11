Шеф-повар, который заявил о романе с Олей Поляковой, рассказал о жене и сыне (видео)

Влад Мицкевич поделился подробностями своей личной жизни и признался, что был женат и имеет сына.

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32-летний шеф-повар, участник кулинарного шоу "МастерШеф", а с недавних пор певец Влад Мицкевич, который слил в сеть фото с поцелуями с Олей Поляковой и заявил, что был с ней в отношениях целый год, признался, что был женат и имеет сына. Подробностями личной жизни он поделился в программе "33 вопроса от Люкс ФМ".

В частности, Мицкевич стал публичным после участия в восьмом сезоне кулинарного шоу "МастерШеф", однако больше о нем начали говорить после скандального заявления, что у него был роман с Олей Поляковой, которая замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским, с которым имеет двух дочерей — Марию и Алису. Конечно певица опровергла слова шеф-повара с которым ранее тесно сотрудничала. Оля Полякова заявила, что Влад Мицкевич имеет проблемы с наркотиками, а также требовал у нее деньги. Впоследствии Мицкевич сам признался, что действительно год сидел на наркотиках. Однако, после скандала выяснилось, что вся история с романом Оли Поляковой и Влада Мицкевича была обычным хайпом. Как оказалось, у Мицкевича возник конфликт с продюсером Оли Поляковой Михаилом Ясинским. Все произошло из-за денег. Именно на фоне этого Мицкевич решил заявил о романе. Зато Михаил Ясинский заявил, что поступок Мицкевича был просто неудачным пиаром. На что Мицкевич ответил, что продюсер сам же его и пиарит.

Как оказалось, Влад Мицкевич был ранее женат, а также имеет 4-летнего сына.

"Я был женат, у меня была жена Наталья, с ней прекрасные у нас отношения. У нас с ней сын Вовчик, скоро ему будет 4 года. Общаемся. Все прекрасно", — сказал Мицкевич.

Он также признался, что пара разошлась из-за того, что он много работал, а его жене и сыну не хватало внимания. Поэтому жена нашла себе другого мужчину.

"Разошлись, потому, что она нашла себе другого мужчину. У меня не было времени на нее, на семью. Я был все время на работе и так получилось, что мы расстались, такое бывает в жизни", — резюмировал шеф-повар.

Напомним, ранее мы писали, актриса Анна Саливанчукразвелась со своим мужем почти после 10 лет брака. Кроме этого, Фокус писал, телеведущая Марина Аристова после 13 лет бракаразвелась с экс-депутатом Юрием Аристовым.