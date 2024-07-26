Нейрохирург назвал 4 теории, которые объясняют, почему мы видим сны

Когда вы находитесь в состоянии глубокого сна, ваш разум может рисовать яркие сцены, например, как за вами гонится вымышленный серийный убийца или как вы неожиданно встречаетесь со своим бывшим. Почему так происходит, рассказывает нейробиолог.

Related video

По данным опроса Гэллапа, проведенного в 2004 году среди 1003 взрослых, всего 8% американцев утверждают, что никогда не помнят снов после пробуждения. Это означает, что 92% людей видят сны либо каждую ночь, либо несколько раз в неделю или месяц, либо очень редко. Нейрохирург и нейробиолог доктор Рахул Джандиал годами искал ответ на вопрос, почему мы видим сны. "Я могу с уверенностью сказать, что сны возникают из-за нашего мозга, а именно из-за его электрической активности", — написал он в своей книге "Вот почему вы видите сны". О теориях, которые Джандиал выдвигает в своей книге в качестве возможных причин, по которым вам снятся сны, пишет CNBC.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Репетиция угрозы

Фото: Freepik

Одна из теорий о том, почему нам снятся сны, заключается в том, что это "своего рода репетиция угрозы, способ попрактиковаться в распознавании угроз и реагировании на них безопасным способом", пишет Джандиал.

Подумайте о сне, в котором вас кто-то преследует — сон может стать для вас своего рода тренировкой того, как следует действовать в этой ситуации в реальной жизни. "В этой теории сны подобны виртуальной симуляции, где мы можем тестировать различные реакции и представлять себе последствия", — говорит эксперт.

Джандиал ссылается на исследование, в котором профессор неврологии, доктор Изабель Арнульф, спрашивала своих студентов о содержании их снов накануне важного экзамена. Результаты показали, что "студенты, которым снился экзамен, часто сдавали его примерно на 20 процентов лучше, чем те, кому он никогда не снился", независимо от того, был ли сон позитивным или нет.

Терапия

Другая теория предполагает, что "сны имеют терапевтическую ценность, выступая в роли ночного терапевта, помогая нам переваривать и усваивать эмоции, вызывающие тревогу". Иногда сны позволяют вам столкнуться с проблемами, которые беспокоят вас в реальной жизни.

Исследование, проведенное Розалинд Картрайт обнаружило, что разведенные женщины, которые восстанавливались лучше всего, сообщали о драматических сновидениях, представляющих собой сочетание старого и нового опыта в их жизни.

"Картрайт пришла к выводу, что недавно разведенные испытуемые прорабатывали свои негативные чувства по отношению к бывшему супругу во сне", — написал Джандиал. "Это, по ее словам, рассеивало эмоции и готовило сновидца к пробуждению с готовностью смотреть на вещи более позитивно и начать все заново".

Функциональность мозга

Фото: Freepik

Простая теория о том, почему мы видим сны, заключается в том, что сновидения могут быть полезны для "поддержания мозга в тонусе и готовности даже во время сна". Другими словами, процессы, происходящие в мозге во время сна, могут быть полезны для его работы и поддержания остроты ума.

Теория, связанная с этой всеобъемлющей идеей функциональности мозга, "предполагает, что сновидения имеют эволюционные преимущества, поскольку сопровождающие их всплески умственной активности поддерживают тонкую настройку нейронных сетей, выступая своего рода пусковым огнем для мозга", — сказал Джандиал. "Таким образом, если мы проснемся, мозг сможет быстро стать бдительным и включиться".

Креативность

Фото: Freepik

По словам Джандиала, интересная гипотеза о причинах сновидений заключается в том, что сны могут "приводить к более гибкому и творческому мышлению", которое может изменить туннельное зрение разума в реальной жизни. Во время сна "выброс адреналина снижается", что позволяет вам отключить реакцию "бей или беги", которая в противном случае могла бы оттолкнуть вас от рассмотрения новых возможностей, вызывающих страх. Определенные сюжеты снов могут помочь вам "ориентироваться в мире со всей его сложностью и дать нам наилучшие шансы справиться с самым широким спектром проблем, с которыми мы можем столкнуться".

По его нейрохирурга, даже несмотря на все теории и обширные исследования, "не существует ни одной теории относительно единственной причины, по которой люди сохранили потребность мечтать". "На самом деле, данные свидетельствуют о том, что все эти теории в той или иной степени верны, взаимосвязаны и взаимозависимы", — отметил Джандиал.

Напомним, 5 ошибок в питании, которые плохо влияют на ваш сон.

Ранее Фокус писал о том, киви перед сном поможет навсегда забыть о бессоннице.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту