Нейрохірург назвав 4 теорії, які пояснюють, чому ми бачимо сни

Коли ви перебуваєте в стані глибокого сну, ваш розум може малювати яскраві сцени, наприклад, як за вами женеться вигаданий серійний убивця або як ви несподівано зустрічаєтеся зі своїм колишнім. Чому так відбувається, розповідає нейробіолог.

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За даними опитування Геллапа, проведеного 2004 року серед 1 003 дорослих, лише 8% американців стверджують, що ніколи не пам'ятають снів після пробудження. Це означає, що 92% людей бачать сни або щоночі, або кілька разів на тиждень чи місяць, або дуже рідко. Нейрохірург і нейробіолог доктор Рахул Джандіал роками шукав відповідь на запитання, чому ми бачимо сни. "Я можу з упевненістю сказати, що сни виникають через наш мозок, а саме через його електричну активність", — написав він у своїй книзі "Ось чому ви бачите сни". Про теорії, які Джандіал висуває у своїй книзі в якості можливих причин, через які вам сняться сни, пише CNBC.

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Репетиція загрози

Фото: Freepik

Одна з теорій про те, чому нам сняться сни, полягає в тому, що це "свого роду репетиція загрози, спосіб попрактикуватися в розпізнаванні загроз і реагуванні на них у безпечний спосіб", пише Джандіал. Подумайте про сон, у якому вас хтось переслідує — сон може стати для вас своєрідним тренуванням того, як слід діяти в цій ситуації в реальному житті. "У цій теорії сни подібні до віртуальної симуляції, де ми можемо тестувати різні реакції та уявляти собі наслідки", — каже експерт.

Джандіал посилається на дослідження, в якому професор неврології, доктор Ізабель Арнульф, запитувала своїх студентів про зміст їхніх снів напередодні важливого іспиту. Результати показали, що "студенти, яким снився іспит, часто складали його приблизно на 20% краще, ніж ті, кому він ніколи не снився", незалежно від того, був сон позитивним чи ні.

Терапія

Інша теорія припускає, що "сни мають терапевтичну цінність, виступаючи в ролі нічного терапевта, допомагаючи нам перетравлювати і засвоювати емоції, що викликають тривогу". Іноді сни дозволяють вам зіткнутися з проблемами, які турбують вас у реальному житті.

Дослідження, проведене Розалінд Картрайт, виявило, що розлучені жінки, які відновлювалися найкраще, повідомляли про драматичні сновидіння, що являють собою поєднання старого та нового досвіду в їхньому житті.

"Картрайт дійшла висновку, що нещодавно розлучені випробовувані опрацьовували свої негативні почуття щодо колишнього чоловіка уві сні", — написав Джандіал. "Це, за її словами, розсіювало емоції і готувало сновидця до пробудження з готовністю дивитися на речі більш позитивно і почати все заново".

Функціональність мозку

Фото: Freepik

Проста теорія про те, чому ми бачимо сни, полягає в тому, що сновидіння можуть бути корисними для "підтримання мозку в тонусі та готовності навіть під час сну". Іншими словами, процеси, що відбуваються в мозку під час сну, можуть бути корисними для його роботи та підтримки гостроти розуму.

Теорія, пов'язана з цією всеосяжною ідеєю функціональності мозку, "припускає, що сновидіння мають еволюційні переваги, оскільки сплески розумової активності, які їх супроводжують, підтримують тонке налаштування нейронних мереж, виступаючи свого роду пусковим вогнем для мозку", — сказав Джандіал. "Отже, якщо ми прокинемося, мозок зможе швидко стати пильним і включитися".

Креативність

Фото: Freepik

За словами Джандіала, цікава гіпотеза про причини сновидінь полягає в тому, що сни можуть "приводити до гнучкішого і творчого мислення", яке може змінити тунельний зір розуму в реальному житті. Під час сну "викид адреналіну знижується", що дає змогу вам вимкнути реакцію "бий або біжи", яка в іншому разі могла б відштовхнути вас від розгляду нових можливостей, що викликають страх. Певні сюжети снів можуть допомогти вам "орієнтуватися у світі з усією його складністю і дати нам найкращі шанси впоратися з найширшим спектром проблем, з якими ми можемо зіткнутися".

За його словами нейрохірурга, навіть попри всі теорії та великі дослідження, "не існує жодної теорії щодо єдиної причини, через яку люди зберегли потребу мріяти"."Насправді, дані свідчать про те, що всі ці теорії тією чи іншою мірою вірні, взаємопов'язані та взаємозалежні", — зазначив Джандіал.

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