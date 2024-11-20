Кто из народных артистов Украины может потерять государственную награду из-за закона №11410

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект №11410, который предусматривает лишение государственных наград лиц, которые оказались предателями и коллаборационистами.

Сегодня, 20 ноября, парламентарии официально поддержали законопроект, который отныне упростит процедуру лишения государственных наград тех людей, которые получили статус предателя и коллаборанта и поддержали действия российских властей против народа Украины. Соответствующий законопроект коснется в том числе деятелей культуры и политиков. Фокус собрал список вероятных кандидатов из шоубизнеса, которые оказались в зоне риска.

Таисия Повалий

Таисия Повалий Фото: Из открытых источников

Так, в зоне риска оказалась 59-летняя певица Таисия Повалий. Известно, что она имеет звание Народной артистки Украины присвоенное еще в 1997 году и звание Заслуженной артистки Украины с 1996 года. Несмотря на то, что певица родилась в Киевской области, где провела свое детство и юность в зрелом возрасте артистка выбрала поддерживать страну-агрессора — Россию. Так, после начала полномасштабной войны в Украине Повалий назвала полномасштабную войну "спасением" и благодарила Владимира Путина. Кроме скандальных заявлений Повалий также официально получила гражданство РФ и успела похвастаться новым паспортом. В Украине уже действуют санкции против артистки, однако своего звания она пока не потеряла.

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Владимир Данилец

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко Фото: Из открытых источников

Еще один кандидат на лишение государственной награды — 64-летний комик Владимир Данилец. Родился актер в Черниговской области. В свое время в дуэте с Владимиром Моисеенко они покорили сцену своим номером "Кролики". За удачную творческую карьеру тогда Владимир получил звание Народного артиста Украины. Произошло это в 1998 году.

Несмотря на то, что Данилец родом из Украины, все же свою карьеру он продолжил строить в России. Уже после 2014 года и, соответственно, после 2022-го, Данилец поддержал действия российского президента Владимира Путина и никоим образом не осудил убийство мирных украинцев. Неоднократно комик критиковал и нынешнего украинского президента Владимира Зеленского.

Владимир Моисеенко

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко Фото: Из открытых источников

В зоне риска оказался и 61-летний актер Владимир Моисеенко. Хотя он родом из Ленинградской области, однако благодаря дуэтной работе с Владимиром Данильцом в 1998 году ему также досталось звание Народного артиста Украины. За последние 10 лет актер неоднократно демонстрировал враждебную позицию в отношении Украины, несмотря на то, что долгое время все же жил и работал в Киеве. Артист неоднократно высмеивал Украину, заявлял, что не считает выступления на территории оккупированного Крыма противозаконным, ведь Крым, по его мнению, российский. Соответственно, актер поддержал политику Владимира Путина в 2022 году, когда Россия объявила полномасштабную войну в Украине.

Владимир Спиваков

Владимир Спиваков Фото: Из открытых источников

80-летний скрипач Владимир Спиваков, который хоть и родом из Уфы, также имеет несколько государственных наград. Так, в 1997 году он получил орден "За заслуги" III степени, за весомый личный вклад в популяризацию мирового музыкального наследия в Украине, активную благотворительную деятельность, а уже в 1999 году за значительный личный вклад в развитие музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность — звание Народного артиста Украины. Несмотря на активное творчество в Украине, все же скрипач после возникновения конфликта между государствами выбрал родную Россию. Так, в 2014 году он поддержал оккупацию украинского полуострова Крым и подписал коллективное обращение к российской общественности "Деятели культуры России — в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".

Владимир Бортко

Владимир Бортко Фото: Из открытых источников

78-летний кинохудожник Владимир Бортко, который хоть и родился в Москве, имеет украинское происхождение и в свое время учился в Украине также имеет звание Народного артиста Украины, которое ему присвоили еще в 2003 году. Несмотря на признание на территории Украины все же в 2014 году, когда возник конфликт между Украиной и Россией, Бортко поддержал оккупацию полуострова Крым. Соответственно уже в 2022 году мужчина поддержал решение действующего президента России Владимира Путина о провозглашении "ДНР" и "ЛНР".

Валерий Гергиев

Валерий Гергиев Фото: instagram.com/v_gergiev/

71-летний дирижер Валерий Гергиев несмотря на то, что он родом из Москвы также один из тех, кто в свое время получил звание Народного артиста Украины. Произошло это в 2004 году. Уже в 2006 году президент Украины Виктор Ющенко также наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Несмотря на все, в конфликте между странами артист стал на сторону РФ. Хотя его имя внесено в список санкций, он до сих пор не лишен государственных наград.

Александр Малинин

Александр Малинин Фото: Из открытых источников

66-летний певец Александр Малинин также родом из России, однако в 2004 году тоже получил звание Народного артиста Украины. Однако уже в 2014 году он стал одним из тех, кто не поддерживал аннексию Крыма, но уже в 2022 году стал на сторону российских властей. В своих высказываниях певец заявлял даже о том, что готов взять в руки оружие и пойти воевать против украинцев.

Ани Лорак

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak/

В зоне риска и 46-летняя певица Каролина Куек (сценическое имя Ани Лорак), которая родилась в Черновицкой области. Певица получила звание Народная артистка Украины еще в 2008 году. Однако уже в 2014 году артистка, несмотря на украинские корни, выбрала сторону России, а в 2022 году певица не просто не осудила действия России на территории Украины, но и осталась в дальнейшем работать в стране-агрессоре. Там певица несмотря на обстрелы родины освещала помощь семьям, которых вывезли из оккупированных Россией территорий Украины. В июле 2024 года артистка вообще сделала циничное заявление о мире. Хотя с 2022 года она внесена в санкционный список, она до сих пор имеет звание Народной артистки Украины.

Георгий Делиев

Георгий Делиев Фото: instagram.com/delievgeorgiy/

Уроженец украинского Херсона, 64-летний актер Георгий Делиев, известный благодаря сериалу "Маски Шоу" еще в 2002 году получил звание "Заслуженный артист Украины", уже в 2009 году ему присвоили еще и звание "Народный артист Украины". Еще до начала военного конфликта между Украиной и Россией актер высмеивал родной язык. Так, в 2006 году он снял музыкальный клип под названием "Родной язык", где пренебрежительно выставлял украинский язык. Сейчас актер имеет неоднозначную позицию относительно войны в Украине.

Наталья Лелеко

Фото: Из открытых источников

62-летняя украинская певица Наталья Лелеко, которая является уроженкой Херсона, еще в 1998 году получила звание "Заслуженная артистка Украины", а в 2011 — звание "Народной артистки Украины". Несмотря на государственное признание артистка предала Украину. После оккупации Крыма в 2014 году, по открытым данным, она неоднократно участвовала в конкурсе-фестивале "Бархатный сезон", организованном при поддержке оккупантов в городе Саки и фонда "Русский мир". Уже в 2019 году она получила за это благодарность. А в 2023 году, по данным СМИ, Наталья Лелеко участвовала в публичных мероприятиях оккупационной власти на Херсонщине.

Игорь Крутой

Игорь Крутой Фото: Из открытых источников

70-летний композитор Игорь Крутой родом из Кировоградской области, получил звание народного артиста в 2011 году. Хоть артист и старается избегать темы о войне в Украине, все же в 2024 году из уст композитора прозвучало такое высказывание: "Да, Украина — это моя родина. Там похоронен мой отец, там живет мой близкий друг Ринат Ахметов. Понятно, что у нас сегодня есть темы для споров, но она по-прежнему мой ближайший друг... Александр Солженицын за много лет до нынешних событий предупреждал, что противостояние между Россией и Украиной неизбежно... Как он мог это предвидеть за столько лет? Но думаю, что сейчас между нами не война, а искусственная попытка конвертировать сегодняшнюю неустроенность украинцев в ненависть к России и поссорить два братских народа лет на 100".

Илья Резник

Илья Резник Фото: Из открытых источников

86-летний российский поэт Илья Резник родом из России. В 2013 году он получил звание Народного артиста Украины. Поэт поддержал полномасштабную войну в Украине.

Ружена Рублева

Ружена Рублева Фото: Из открытых источников

57-летняя актриса Ружена Рублева родом из Аскании-Новой. В 2021 году получила звание Народной артистки Украины. В 2022 году приняла предложение оккупантов возглавить оккупированный Херсон.

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