Хто з народних артистів України може втратити державну нагороду через закон №11410

Депутати Верховної Ради України підтримали законопроєкт №11410, який передбачає позбавлення державних нагород осіб, які виявилися зрадниками та колаборантами.

Сьогодні, 20 листопада, парламентарі офіційно підтримали законопроєкт, який відтепер спростить процедуру позбавлення державних нагород тих людей, які отримали статус зрадника та колаборанта і підтримали дії російської влади проти народу України. Відповідний законопроєкт торкнеться, зокрема, діячів культури та політиків. Фокус зібрав список ймовірних кандидатів із шоу-бізнесу, які опинилися у зоні ризику.

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій Фото: З відкритих джерел

Так, у зоні ризику опинилася 59-річна співачка Таїсія Повалій. Відомо, що вона має звання Народної артистки України, присвоєне ще у 1997 році, та звання Заслуженої артистки України з 1996 року. Попри те, що співачка народилася в Київській області, де провела своє дитинство та юність у зрілому віці артистка обрала підтримувати країну-агресорку — Росію. Так, після початку повномасштабної війни в Україні Повалій назвала повномасштабну війну "порятунком" та дякувала Володимиру Путіну. Крім скандальних заяв, Повалій також офіційно отримала громадянство РФ і встигла похизуватися новим паспортом. В Україні вже діють санкції проти артистки, однак свого звання вона поки що не втратила.

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Володимир Данилець

Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко Фото: З відкритих джерел

Ще один кандидат на позбавлення державної нагороди — 64-річний комік Володимир Данилець. Народився актор в Чернігівській області. Свого часу в дуеті з Володимиром Мойсеєнком вони підкорили сцену своїм номером "Кролики". За вдалу творчу кар’єру тоді Володимир отримав звання Народного артиста України. Сталося це у 1998 році.

Попри те, що Данилець родом із України, все ж свою кар’єру він продовжив будувати в Росії. Вже після 2014 року і, відповідно, після 2022-го, Данилець підтримав дії російського президента Володимира Путіна і ніяк не засудив вбивство мирних українців. Неодноразово комік критикував і нинішнього українського президента Володимира Зеленського.

Володимир Мойсеєнко

Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко Фото: З відкритих джерел

У зоні ризику опинився і 61-річний актор Володимир Мойсеєнко. Хоч він родом із Ленінградської області, однак завдяки дуетній роботі з Володимиром Данильцем у 1998 році йому також дісталося звання Народного артиста України. За останні 10 років актор неодноразово демонстрував ворожу позицію щодо України, попри те, що тривалий час все ж жив та працював у Києві. Артист неодноразово висміював Україну, заявляв, що не вважає виступи на території окупованого Криму протизаконним, адже Крим, на його думку, російський. Відповідно, актор підтримав політику Володимира Путіна у 2022 році, коли Росія оголосила повномасштабну війну в Україні.

Володимир Співаков

Володимир Співаков Фото: З відкритих джерел

80-річний скрипаль Володимир Співаков, який хоч і родом із Уфи, також має кілька державних нагород. Так, у 1997 році він отримав орден "За заслуги" III ступеня за вагомий особистий внесок у популяризацію світової музичної спадщини в Україні, активну благодійницьку діяльність, а вже у 1999-му за значний особистий внесок у розвиток музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність — звання Народного артиста України. Попри активну творчість в Україні, все ж скрипаль після виникнення конфлікту між державами обрав рідну Росію. Так, у 2014 році він підтримав окупацію українського півострова Крим та підписав колективне звернення до російської громадськості "Діячі культури Росії — на підтримку позиції президента по Україні та Криму".

Володимир Бортко

Володимир Бортко Фото: З відкритих джерел

78-річний кіномитець Володимир Бортко, який хоч і народився у Москві, має українське походження та свого часу навчався в Україні, також має звання Народного артиста України, яке йому присвоїли ще у 2003 році. Попри визнання на території України, все ж у 2014 році, коли виник конфлікт між Україною та Росією, Бортко підтримав окупацію півострова Крим. Відповідно, вже у 2022 році чоловік підтримав рішення чинного президента Росії Володимира Путіна про проголошення "ДНР" та "ЛНР".

Валерій Гергієв

Валерій Гергієв Фото: instagram.com/v_gergiev/

71-річний диригент Валерій Гергієв попри те, що він родом з Москви, також один із тих, хто свого часу отримав звання Народного артиста України. Сталося це у 2004 році. Вже у 2006-му президент України Віктор Ющенко також нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Всупереч усьому, у конфлікті між країнами артист став на бік РФ. Хоча його ім’я внесено до списку санкцій, він досі не позбавлений державних нагород.

Олександр Малінін

Олександр Малінін Фото: З відкритих джерел

66-річний співак Олександр Малінін також родом із Росії, однак у 2004 році отримав звання Народного артиста України. У 2014-му він був одним з тих, хто не підтримував анексії Криму, але вже у 2022 році став на бік російської влади. У своїх висловлюваннях співак заявляв навіть про те, що готовий взяти до рук зброю та піти воювати проти українців.

Ані Лорак

Ані Лорак Фото: instagram.com/anilorak/

У зоні ризику і 46-річна співачка Кароліна Куєк (сценічне ім’я Ані Лорак), яка народилася в Чернівецькій області. Співачка отримала звання Народна артистка України ще у 2008 році. Однак вже у 2014-му артистка, попри українське коріння, обрала бік Росії, а у 2022 році співачка не просто не засудила дії Росії на території України, а й залишилася надалі працювати в країні-агресорці. Там співачка, попри обстріли батьківщини, висвітлювала допомогу родинам, яких вивезли з окупованих Росією територій України. У липні 2024 року артистка взагалі зробила цинічну заяву про мир. Хоч із 2022 року вона внесена до санкційного списку, досі має звання Народної артистки України.

Георгій Делієв

Георгій Делієв Фото: instagram.com/delievgeorgiy/

Уродженець українського Херсона, 64-річний актор Георгій Делієв, відомий завдяки серіалу "Маски Шоу", ще у 2002 році отримав звання "Заслужений артист України", вже у 2009-му йому присвоїли ще й звання "Народний артист України". Ще до початку військового конфлікту між Україною та Росією актор висміював рідну мову. Так, у 2006 році він зняв музичний кліп під назвою "Рідна мова", де зневажливо виставляв українську мову. Нині актор має неоднозначну позицію щодо війни в Україні.

Наталя Лелеко

Фото: З відкритих джерел

62-річна українська співачка Наталя Лелеко, яка є уродженкою Херсона, ще у 1998 році отримала звання "Заслужена артистка України", а у 2011-му — звання "Народної артистки України". Попри державне визнання, артистка зрадила Україну. Після окупації Криму у 2014 році, за відкритими даними, вона неодноразово брала участь у конкурсі-фестивалі "Бархатний сезон", організованому за підтримки окупантів у місті Саки та фонду "Рускій мір". Вже у 2019 році вона отримала за це подяку. А у 2023-му, за даними ЗМІ, Наталія Лелеко брала участь у публічних заходах окупаційної влади на Херсонщині.

Ігор Крутой

Ігор Крутой Фото: З відкритих джерел

70-річний композитор Ігор Крутой родом із Кіровоградської області, отримав звання народного артиста у 2011 році. Хоч артист і намагається уникати теми про війну в Україні, все ж у 2024-му з уст композитора прозвучало таке висловлювання: "Так, Україна — це моя батьківщина. Там поховано мого батька, там живе мій близький друг Рінат Ахметов. Зрозуміло, що у нас сьогодні є теми для суперечок, але вона, як і раніше, мій найближчий друг… Олександр Солженіцин за багато років до нинішніх подій попереджав, що протистояння між Росією та Україною неминуче… Як він міг це передбачити за стільки років? Але думаю, що зараз між нами не війна, а штучна спроба конвертувати сьогоднішню невлаштованість українців у ненависть до Росії та посварити два братські народи років на 100".

Ілля Рєзник

Ілля Рєзник Фото: З відкритих джерел

86-річний російський поет Ілля Рєзник родом із Росії. У 2013 році він отримав звання Народного артиста України. Поет підтримав повномасштабну війну в Україні.

Ружена Рубльова

Ружена Рубльова Фото: З відкритих джерел

57-річна акторка Ружена Рубльова родом із Асканії-Нової. У 2021 році отримала звання Народної артистки України. У 2022-му прийняла пропозицію окупантів очолити окупований Херсон.

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