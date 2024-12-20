Хит соцсетей для новогоднего стола: как приготовить дубайский "Оливье" (видео)
Яркий и запоминающийся внешний вид такого салата сразу же привлечет к себе внимание на рождественском или новогоднем столе.
Дубайский шоколад, который буквально взорвал соцсети, подвинут новым рецептом с приставкой "дубайский". Только в этот раз речь идет не о десерте, а о салате. Сетевые кулинары придумали рецепт дубайского "Оливье". Если вам хочется удивить своих гостей на Рождество или на Новый год, приготовьте это блюдо. Рецептом такой экзотики поделились в Instagram.
Дубайский "Оливье"
Ингредиенты:
Для основной части:
- картофель – 4 шт;
- куриные яйца – 3-4 шт;
- вареная колбаса – 200 гр;
- маринованные огурцы – 150-200 гр;
- отварная морковь – 2 шт.
Для заливки:
- замороженный зеленый горошек – 800 гр;
- сметана – 100 гр;
- майонез – 150–200 гр;
- желатин – 25 гр;
- вода – 200 мл;
- соль – 1 ч. л.
Для сборки салата понадобится большое кулинарное кольцо или разъемная форма для торта диаметром 20-30 см.
Способ приготовления:
Отварить овощи и яйца до готовности. Все остудить, очистить и порезать мелкими кубиками, сложить в глубокую миску. Туда же отправить мелко порезанные огурцы и колбасу, заправить все майонезом, посолить по вкусу, перемешать.
Выложить массу в кулинарное кольцо, помещенное на широкое салатное блюдо, разровняв ее.
Теперь готовим заливку. Зеленый горошек отварить до мягкости. Желатин замочить в воде согласно инструкции производителя.
Готовый горошек перебить блендером до состояния пюре. Его вкус можно улучшить с помощью лимонного сока или зелени по выбору. Добавить туда оставшийся майонез, сметану и соль.
Если не хватает яркости, можно подкрасить пюре из горошка натуральным красителем зеленого цвета.
Далее смешать пюре из горошка с распущенным желатином и полученной смесью залить основную часть салата. Блюдо с салатом и формой поставить в холодильник до полного застывания. Обычно на это уходит около трех часов.
Перед подачей снять форму и украсить салат зеленью, тертым яичным желтком или красной икрой. Подавать оливье, разрезая на индивидуальные порции как торт.
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