Хіт соцмереж для новорічного столу: як приготувати дубайський "Олів'є" (відео)

Яскравий зовнішній вигляд такого салату, що запам'ятовується, одразу ж приверне до себе увагу на різдвяному або новорічному столі.

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Дубайський шоколад, який буквально підірвав соцмережі, посунуть новим рецептом із приставкою "дубайський". Тільки цього разу йдеться не про десерт, а про салат. Мережеві кулінари придумали рецепт дубайського "Олів'є". Якщо вам хочеться здивувати своїх гостей на Різдво або на Новий рік, приготуйте цю страву. Рецептом такої екзотики поділилися в Instagram.

Дубайський "Олів'є"

Інгредієнти:

Для основної частини:

картопля – 4 шт;

курячі яйця – 3-4 шт;

варена ковбаса – 200 г;

мариновані огірки – 150-200 г;

відварна морква – 2 шт.

Для заливки:

заморожений зелений горошок – 800 г;

сметана – 100 г;

майонез – 150-200 г;

желатин – 25 г;

вода – 200 мл;

сіль – 1 ч. л.

Для складання салату знадобиться велике кулінарне кільце або роз'ємна форма для торта діаметром 20-30 см.

Спосіб приготування:

Відварити овочі та яйця до готовності. Усе остудити, очистити й порізати дрібними кубиками, скласти в глибоку миску. Туди ж відправити дрібно порізані огірки й ковбасу, заправити все майонезом, посолити за смаком, перемішати.

Викласти масу в кулінарне кільце, поміщене на широке салатне блюдо, розрівнявши її.

Тепер готуємо заливку. Зелений горошок відварити до м'якості. Желатин замочити у воді згідно з інструкцією виробника.

Готовий горошок перебити блендером до стану пюре. Його смак можна поліпшити за допомогою лимонного соку або зелені за вибором. Додати туди майонез, що залишився, сметану та сіль.

Якщо не вистачає яскравості, можна підфарбувати пюре з горошку натуральним барвником зеленого кольору.

Далі змішати пюре з горошку з розпущеним желатином і отриманою сумішшю залити основну частину салату. Страву з салатом і формою поставити в холодильник до повного застигання. Зазвичай на це йде близько трьох годин.

Перед подачею зняти форму і прикрасити салат зеленню, тертим яєчним жовтком або червоною ікрою. Подавати олів'є, розрізаючи на індивідуальні порції як торт.

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