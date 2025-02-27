Международный женский день 8 марта 2025: будет ли выходной, идеи для подарков и история праздника (фото, видео)

В Украине активно обсуждалась возможность отмены 8 марта. Вместо этого предлагают перенести Женский день на 25 февраля.

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Уже совсем скоро наступит 8 марта — Международный день борьбы за права женщин. Фокус рассказывает об истории, традициях и идеях для празднования.

История и значение 8 марта

Международный женский день, который ежегодно отмечается 8 марта, возник относительно недавно. Он зародился в начале XX века как день борьбы женщин за свои права и равенство. Идея праздника принадлежит немецкой социалистке и журналистке Кларе Цеткин. Именно она предложила признать 8 марта Международным женским днем в честь памяти рабочих демонстраций женщин в Америке.

8 марта в Мексике Фото: NBC News

В 1975 году Организация Объединенных Наций официально признала эту дату международным праздником. 8 марта 2025 года станет очередным поводом почтить достижения женщин во всем мире.

Празднование 8 марта 2019 в Мадриде

Как празднуют 8 марта 2025 года?

Праздник 8 марта 2025 года будет отмечаться во многих странах. Часто в этот день мужчины поздравляют женщин, дарят цветы, подарки и выражают слова благодарности.

Идеи для подарков на 8 марта 2025 года

Если вы ищете идеальный подарок для близкой женщины, рассмотрите такие варианты:

Цветы и сладости — классика, которая всегда актуальна.

— классика, которая всегда актуальна. Косметика и духи — здесь стоит знать предпочтения человека, которому вы хотите сделать приятно.

— здесь стоит знать предпочтения человека, которому вы хотите сделать приятно. Ювелирные украшения — подарок, который подчеркнет индивидуальность.

— подарок, который подчеркнет индивидуальность. Сертификат на впечатления — от массажа до изготовления кувшинов (здесь возможен широкий полет фантазии).

— от массажа до изготовления кувшинов (здесь возможен широкий полет фантазии). Полезные гаджеты — например, умные часы или беспроводные наушники.

8 марта 2025 — это не только прекрасная возможность порадовать женщин приятными сюрпризами, но и день, когда стоит задуматься о равноправии и важности роли женщин в обществе.

Могут ли в Украине отменить праздник 8 марта

В феврале 2023 года группа народных депутатов подала в Верховную Раду законопроект, которым предлагалось изменить Кодекс законов о труде для "установления истинно украинских праздников".

Идея законопроекта заключалась в том, чтобы изменить перечень праздничных и нерабочих дней. В частности, предлагалось признать 25 февраля Днем украинской женщины (вместо 8 марта). Это как раз день рождения Леси Украинки. 25 февраля сейчас отмечается, однако выходного тогда нет, как и 8 марта, ведь действует военное положение, во время которого государственные выходные отменяются.

Пока официального решения о полной отмене 8 марта как Международного женского дня не существует. Сейчас этот вопрос застыл на уровне обсуждений.

Будет ли выходной 8 марта 2025 года

Праздник приходится на субботу, поэтому в целом в этот день украинцы в основном будут отдыхать. Впрочем, раньше его "возместили" бы в понедельник, но из-за действия военного положения в 2025 году этого не произойдет.

Напомним, откуда взялся праздник 8 марта.

Также Фокус писал о церемонии "Оскар-2025".