Міжнародний жіночий день 8 березня 2025: чи буде вихідний, ідеї для подарунків та історія свята (фото, відео)

В Україні активно обговорювалася можливість скасування 8 березня. Натомість пропонують перенести Жіночий день на 25 лютого.

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Уже зовсім скоро настане 8 березня — Міжнародний день боротьби за права жінок. Фокус розповідає про історію, традиції та ідеї для святкування.

Історія та значення 8 березня

Міжнародний жіночий день, який щорічно відзначається 8 березня, виник відносно недавно. Він зародився на початку XX століття як день боротьби жінок за свої права та рівність. Ідея свята належить німецькій соціалістці та журналістці Кларі Цеткін. Саме вона запропонувала визнати 8 березня Міжнародним жіночим днем на честь пам'яті робітничних демонстрацій жінок в Америці.

8 березня в Мексиці Фото: NBC News

У 1975 році Організація Об'єднаних Націй офіційно визнала цю дату міжнародним святом. 8 березня 2025 року стане черговим приводом вшанувати досягнення жінок у всьому світі.

Відзначення 8 березня 2019 в Мадриді

Як святкують 8 березня 2025?

Свято 8 березня 2025 року буде відзначатися в багатьох країнах. Часто в цей день чоловіки вітають жінок, дарують квіти, подарунки та висловлюють слова подяки.

Ідеї для подарунків на 8 березня 2025

Якщо ви шукаєте ідеальний подарунок для близької жінки, розгляньте такі варіанти:

Квіти та солодощі – класика, яка завжди актуальна.

– класика, яка завжди актуальна. Косметика та парфуми – тут варто знати вподобання людини, якій ви хочете зробити приємно.

– тут варто знати вподобання людини, якій ви хочете зробити приємно. Ювелірні прикраси – подарунок, що підкреслить індивідуальність.

– подарунок, що підкреслить індивідуальність. Сертифікат на враження – від масажу до виготовлення глечиків (тут можливий широкий політ фантазії).

– від масажу до виготовлення глечиків (тут можливий широкий політ фантазії). Корисні гаджети – наприклад, розумні годинники або бездротові навушники.

8 березня 2025 – це не лише чудова нагода порадувати жінок приємними сюрпризами, а й день, коли варто замислитися про рівноправність та важливість ролі жінок у суспільстві.

Чи можуть в Україні скасувати свято 8 березня

У лютому 2023 року група народних депутатів подала до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонувалося змінити Кодекс законів про працю для "встановлення істинно українських свят".

Ідея законопроєкту полягала в тому, щоб змінити перелік святкових і неробочих днів. Зокрема, пропонувалося визнати 25 лютого Днем української жінки (замість 8 березня). Це якраз день народження Лесі Українки. 25 лютого наразі відзначається, проте вихідного тоді немає, як і 8 березня, адже діє воєнний стан, під час якого державні вихідні скасовуються.

Наразі офіційного рішення про повне скасування 8 березня як Міжнародного жіночого дня не існує. Поки це питання застигло на рівні обговорень.

Чи буде вихідний 8 березня 2025

Свято припадає на суботу, тому в цілому здебільшого в цей день українці відпочиватимуть. Втім, раніше його "відшкодували" б у понеділок, але через дію воєнного стану у 2025 році цього не станеться.

Нагадаємо, звідки взялося свято 8 березня.

Також Фокус писав про церемонію "Оскар-2025".