"Памятник неповиновению": Трамп открыл статую, посвященную самому себе (видео)

Президент США Дональд Трамп открыл статую, которая полностью воспроизводит его самого и посвящена ему. Монумент президент получил в подарок от предпринимателя и генерального директора Sticker Mule Энтони Константино в субботу, 12 апреля, и аж "светился от гордости" от такого сюрприза.

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Об этом стало известно из сообщения самого Константино, обнародованного на его Instagram-странице 12 апреля.

Семифутовая бронзовая статуя Дональда Трампа, посвященная ему, стоит на каменном пьедестале с выгравированным на нем именем Энтони Константино. На странице предпринимателя сообщается, что когда американский президент увидел монумент, то аж "сиял от гордости".

"Президент был в счастливом, шутливом настроении, что было очень приятно видеть", — отметил Константино.

"Вручение" подарка состоялось перед тем, как Трамп должен был пойти на игру в гольф. Монумент установлен рядом с гольф-полем в Мар-а-Лаго — в месте, где его могут увидеть все участники клуба. Статуя в честь президента США получила название "Памятник неповиновению", однако даритель не объясняет, что именно закладывал в нее и почему именно такое название она получила.

"Я был шокирован, когда меня остановил генеральный директор одного из моих конкурентов, которому понравился памятник, и который играл в гольф, когда я открывал его. Я не скажу, кто защитит их от ультралевой ненависти, с которой мне пришлось столкнуться", — отметил Константино.

Отныне статуя будет постоянным атрибутом Международного гольф-клуба Трампа.

Отметим, что президент США также любит портреты со своим изображением. Так, на днях Дональд Трамп сменил портрет бывшего главы Соединенных Штатов Барака Обамы на собственный, на котором изображено покушение на него. На новой картине американский президент поднимает кулак после того, как прошлым летом ему удалось выжить после покушения во время предвыборного митинга в городе Батлере штата Пенсильвания.

Также известно, что Дональд Трамп в феврале повесил свое фото под арестом в Белом доме. Магшот, сделанный в 2023 году, теперь украшает коридор, и его хорошо видно из Овального кабинета.

Напомним, ранее Фокус узнавал, как Трамп спрашивал у бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, чей Крым. Об этом стало известно 13 апреля.

Также сообщалось о подростке из США, который убил своих родителей ради покушения на Трампа, а потом хотел сбежать в Украину. Об этом Фокус писал 13 апреля.