"Пам'ятник непокорі": Трамп відкрив статую, присвячену самому собі (відео)

Президент США Дональд Трамп відкрив статую, яка повністю відтворює його самого та присвячена йому. Монумент президент отримав у подарунок від підприємця і генерального директора Sticker Mule Ентоні Константіно у суботу, 12 квітня, й аж "світився від гордості" від такого сюрпризу.

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Про це стало відомо з допису самого Константіно, оприлюдненого на його Instagram-сторінці 12 квітня.

Семифутова бронзова статуя Дональда Трампа, присвячена йому, стоїть на кам'яному п'єдесталі з викарбуваним на ньому ім'ям Ентоні Константіно. На сторінці підприємця повідомляється, що коли американський президент побачив монумент, то аж "сяяв від гордості".

"Президент був у щасливому, жартівливому настрої, що було дуже приємно бачити", — зазначив Константіно.

"Вручення" подарунка відбулося перед тим, як Трамп мав піти на гру у гольф. Монумент установлено поряд з гольф-полем у Мар-а-Лаго — у місці, де його можуть побачити всі учасники клубу. Статуя на честь президента США отримала назву "Монумент непокори", однак дарувальник не пояснює, що саме закладав у неї та чому саме таку назву вона отримала.

"Я був шокований, коли мене зупинив генеральний директор одного з моїх конкурентів, якому сподобався пам'ятник, і який грав у гольф, коли я відкривав його. Я не скажу, хто захистить їх від ультралівої ненависті, з якою мені довелося зіткнутися", — зазначив Константіно.

Відтепер статуя буде постійним атрибутом Міжнародного гольф-клубу Трампа.

Зазначимо, що президент США також полюбляє портрети зі своїм зображенням. Так, цими днями Дональд Трамп змінив портрет колишнього очільника Сполучених Штатів Барака Обами на власний, на якому зображено замах на нього. На новій картині американський президент підіймає кулак після того, як минулого літа йому вдалося вижити після замаху під час передвиборчого мітингу в місті Батлері штату Пенсільванія.

Також відомо, що Дональд Трамп у лютому повісив своє фото під арештом у Білому домі. Магшот, зроблений у 2023 році, тепер прикрашає коридор, і його добре видно з Овального кабінету.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався, як Трамп запитував у колишнього президента України Петра Порошенка про те, чий Крим. Про це стало відомо 13 квітня.

Також повідомлялося про підлітка зі США, який вбив своїх батьків заради замаху на Трампа, а потім хотів втекти до України. Про це Фокус писав 13 квітня.