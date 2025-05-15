Сегодня второй полуфинал "Евровидения-2025": кто будет выступать и где смотреть шоу

В четверг, 15 мая, состоится второй полуфинал "Евровидения-2025", во время которого выберут еще одну десятку участников гранд-финала. Сам гранд-финал состоится 17 мая.

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Где смотреть второй полуфинал "Евровидения-2025"

Трансляция 69-го "Евровидения" будет на волнах "Радио Проминь". Начнется в 22:00. Ведущими второго полуфинала станут Леся Антипенко и Дмитрий Захарченко. Ведущие гранд-финала — Анна Заклецкая и Денис Денисенко.

"Предшоу" и все шоу "Евровидения-2025" также можно будет смотреть на сайте"Суспільне Культура" и"Суспільне Євробачення". На YouTube-канале Евровидения Украина в 21:00 можно посмотреть "Предшоу", а с 22:00 слушать и наблюдать за Тимуром Мирошниченко вместе со звездными комментаторами. Во втором полуфинале к нему присоединится комик Влад Куран.

"Евровидение": участники

Во втором полуфинале выступит 16 стран: Австралия, Монтенегро, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Великобритания, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Франция, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Германия, Сербия и Финляндия.

15 мая выступит 16 стран Фото: instagram.com/eurovision

Кто может победить на "Евровидении-2025"

Согласно информации сайта Еurovision World, первое место может занять группа KAJ с песней "Bara bada bastu" из Швеции. Ее шансы на победу букмекеры оценивают в 39%.

В тройке лидеров также есть Австрия. Вероятность победы этой страны, по ставкам букмекеров, 22%. В частности, лидером являются Нидерланды, их возможность победить оценили в 8%. Завершает первую пятерку Франция и Израиль с 6 и 5% соответственно.

Напомним, украинский режиссер Олег Боднарчук, который сотрудничал со многими артистами, высказал свое мнение относительно номера Ziferblat в первом полуфинале "Евровидения". Он говорит, что горд за Украину, однако есть вещи в выступлении группы, которые ему не понравились.

Фокус также ранее писал о выступлении украинской группы Ziferblat на сцене "Евровидения-2025" в Базеле. В частности, образы для коллектива создал известный украинский дизайнер Иван Фролов, который ранее работал с такими артистами, как Джамала, Тина Кароль и группа Tvorchi.

Добавим, что украинская группа прошла в гранд-финал "Евровидения". По результатам жеребьевки, Ziferblat выступит 17 мая в первой половине гранд-финала, но под каким номером — пока неизвестно.