Сьогодні другий півфінал "Євробачення-2025": хто виступатиме та де дивитися шоу

У четвер, 15 травня, відбудеться другий півфінал "Євробачення-2025", під час якого оберуть ще одну десятку учасників гранд-фіналу. Сам гранд-фінал відбудеться 17 травня.

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Де дивитися другий півфінал "Євробачення-2025"

Трансляція 69-го "Євробачення" буде на хвилях "Радіо Промінь". Розпочнеться о 22:00. Ведучими другого півфіналу стануть Леся Антипенко і Дмитро Захарченко. Ведучі гранд-фіналу — Анна Заклецька і Денис Денисенко.

"Передшоу" та усі шоу "Євробачення-2025" також можна буде дивитися на сайті "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення". На YouTube-каналі Євробачення Україна о 21:00 можна подивитися "Передшоу", а з 22:00 слухати та спостерігати за Тімуром Мірошниченком разом із зірковими коментаторами. У другому півфіналі до нього приєднається комік Влад Куран.

"Євробачення": учасники

У другому півфіналі виступить 16 країн: Австралія, Монтенегро, Ірландія, Латвія, Вірменія, Австрія, Велика Британія, Греція, Литва, Мальта, Грузія, Франція, Данія, Чехія, Люксембург, Ізраїль, Німеччина, Сербія та Фінляндія.

15 травня виступить 16 країн Фото: instagram.com/eurovision

Хто може перемогти на "Євробаченні-2025"

Згідно з інформацією сайту Еurovision World, перше місце може зайняти гурту KAJ з піснею "Bara bada bastu" зі Швеції. Його шанси на перемогу букмекери оцінюють у 39%.

У трійці лідерів також є Австрія. Ймовірність перемоги цієї країни, за ставками букмекерів, 22%. Зокрема, лідером є Нідерланди, їх можливість перемогти оцінили у 8%. Завершує першу п'ятірку Франція та Ізраїль з 6 та 5% відповідно.

Нагадаємо, український режисер Олег Боднарчук, який співпрацював з багатьма артистами, висловив свою думку щодо номера Ziferblat в першому півфіналі "Євробачення". Він каже, що гордий за Україну, проте є речі у виступі гурту, які йому не сподобались.

Фокус також раніше писав про виступ українського гурту Ziferblat на сцені "Євробачення-2025" в Базелі. Зокрема, образи для колективу створив відомий український дизайнер Іван Фролов, який раніше працював з такими артистами, як Джамала, Тіна Кароль та гурт Tvorchi.

Додамо, що український гурт пройшов в гранд-фінал "Євробачення". За результатами жеребкування, Ziferblat виступить 17 травня в першій половині гранд-фіналу, але під яким номером – поки невідомо.