"Холостяк" Терен удивил рассказом об интиме с девушками на шоу и после него (видео)

Главный герой шоу Александр Будько поделился закулисными подробностями: о хейте, участницах, сценарии, конфликте с Инной Белень и отношениях после проекта.

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Он дал эксклюзивное интервью журналистке Рамине Эсхакзай на ее YouTube-канале RAMINA и впервые рассказал, что осталось за кадром популярного реалити.

Ветеран российско-украинской войны, блогер и главный герой шоу "Холостяк" Александр Будько, также известный как "Терен", поделился откровенными подробностями о съемках шоу, отношениях с участницами и пожаловался на критику, которую получил после выхода программы в эфир.

Александр признался, что проект был эмоционально изнурительным. Один из самых тяжелых моментов — церемония роз, во время которой ему приходилось принимать непростые решения о продолжении отношений.

"Многие не представляют, сколько внутренней работы и эмоций стоит за кадром подобного шоу. Этот опыт научил меня больше, чем я ожидал", — отметил герой телевизионного проекта.

15 человек смотрели

По его словам, в кадре было трудно с телесной близостью из-за присутствия большой съемочной группы.

"Действительно нетипично и дискомфортно. Конечно, это не так, как мы здесь. Сейчас три камеры, мало людей. А там — здоровенная съемочная группа, возможно, 15 человек, и все смотрят прямо в камеры на тебя. И ты видишь эти взгляды и думаешь: "Что делать?" Стараешься максимально абстрагироваться. Периодами это удавалось, периодами — действительно нет", — пояснил Терен.

Отвечая на вопрос, был ли интим на проекте, Александр заявил, что "секса не было ни во время проекта, ни после".

Отношения с финалисткой

"Мы жили отдельно. В течение определенного периода действительно общались, но я не могу сказать, что это было то общение, как на проекте. Люди сталкиваются с реальностью — после проекта уже нет такого, что тебе надо обязательно прийти на это свидание, что тебе надо обязательно быть там или в другом месте. Вот у тебя есть новая реальность, новая жизнь, продолжение той жизни, которая была до проекта. Если честно, мне сложно вообще сказать, что мы были вместе", — прокомментировал герой шоу.

Александр Терен в программе Рамины Фото: Youtube-канал / Ramina

Напомним, ранее Фокус писал, что: