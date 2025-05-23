"Холостяк" Терен здивував розповіддю про інтим з дівчатами на шоу й після нього (відео)

Головний герой шоу Олександр Будько поділився закулісними подробицями: про хейт, учасниць, сценарій, конфлікт з Інною Бєлєнь та стосунки після проєкту.

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Він дав ексклюзивне інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай на її YouTube-каналі RAMINA й вперше розповів, що залишилося за кадром популярного реаліті.

Ветеран російсько-української війни, блогер та головний герой шоу "Холостяк" Олександр Будько, також відомий як "Терен", поділився відвертими подробицями про зйомки шоу, стосунки з учасницями та поскаржився критику, яку отримав після виходу програми в ефір.

Олександр зізнався, що проєкт був емоційно виснажливим. Один з найважчих моментів — церемонія троянд, під час якої йому доводилося ухвалювати непрості рішення щодо продовження стосунків.

"Багато хто не уявляє, скільки внутрішньої роботи та емоцій стоїть за кадром подібного шоу. Цей досвід навчив мене більше, ніж я очікував", — зазначив герой телевізійного проєкту.

15 людей дивилося

За його словами, у кадрі було важко з тілесною близькістю через присутність великої знімальної групи.

"Дійсно нетипово і дискомфортно. Звісно, це не так, як ми тут. Зараз три камери, мало людей. А там – здоровенна знімальна група, можливо, 15 людей, і всі дивляться просто в камери на тебе. І ти бачиш ці погляди й думаєш: "Що робити?" Намагаєшся максимально абстрагуватися. Періодами це вдавалося, періодами — дійсно ні", — пояснив Терен.

Відповідаючи на запитання, чи був інтим на проєкті, Олександр заявив, що "сексу не було ні під час проєкту, ні після".

Стосунки з фіналісткою

"Ми жили окремо. Протягом певного періоду дійсно спілкувалися, але я не можу сказати, що це було те спілкування, як на проєкті. Люди стикаються з реальністю — після проєкту вже немає такого, що тобі треба обов’язково прийти на це побачення, що тобі треба обов’язково бути там чи в іншому місці. Ось в тебе є нова реальність, нове життя, продовження того життя, яке було до проєкту. Якщо чесно, мені складно взагалі сказати, що ми були разом", — прокоментував герой шоу.

Олександр Терен у програмі Раміни Фото: Youtube-канал / Ramina

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що: