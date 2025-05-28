Коктейль за $33 тысячи: любимый ресторан дочерей Трампа удивил своим меню (фото)

Ресторан Papi Steak в Майами, где любят бывать Иванка Трамп, ее сестра Тиффани, а также такие знаменитости как Леонардо Ди Каприо, София Вергара, Хейли Бибер и Джон Траволта, включил в свое меню коктейль Birkin за $33 тысячи. Сам напиток обойдется в $150, а вот секретный ингредиент к нему стоит в 200 с лишним раз дороже.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказал таблоиду официант заведения, коктейль продается за такую колоссальную сумму, если посетитель также решит купить сумку Birkin, которая идет в комплекте. В противном случае напиток Belvedere 10 с персиковым гарниром и икрой обойдется в $150. Бутылка Belvedere 10 продается примерно за $140.

Фото: Скриншот

Мистер Льюис, блогер, который известен как "знаток роскоши", часто делится вирусными видео, где он посещает бары, рестораны и дорогие продуктовые магазины и выбирает самый дорогой вариант меню.

Он быстро стал вирусным на TikTok, когда поделился видео, где покупает коктейль и сумку Birkin, которую, как известно, очень трудно купить, не попав в лист ожидания.

Хотя сеть ресторанов, возможно, сама приобрела эксклюзивную сумку, один поклонник моды объяснил, что дизайнерский дом Hermès "никогда не выдаст лицензию ресторану на продажу своего самого эксклюзивного продукта".

Papi Steak поделился собственным видео, демонстрирующим коктейль в Instagram с большим количеством коробок Hermès, сообщив подписчикам: "Это не просто сумка".

Ресторан известен своими экстравагантными блюдами в меню, включая вирусный стейк "Beef Case" Tomahawk-cut за $1000, который представляет собой зрелище с меняющимися огнями по всему зданию в честь роскошного заказа.

93-местный ресторан предлагает инновационный обеденный опыт, который сделал его хитом среди знаменитостей. Он имеет филиалы в Майами и Лас-Вегасе. Тиффани Трамп отметила в нем свой 27-й день рождения. Совладелец Дэвид Эйнхорн подарил ей огромный трехъярусный торт, украшенный почти дюжиной фотографий, взятых из ее аккаунта в Instagram.

Ранее Фокус писал, что:

Мужчина потребовал от ресторана миллион долларов из-за ошибки при приготовлении гамбургера. Он заявил, что получил серьезную аллергическую реакцию после того, как в его бургере оказался лук, несмотря на просьбу исключить его из заказа.

Американка захотела выпить на террасе парижского ресторана, но была шокирована увиденным. Столы и стулья заведения покрыл град, а улицы заливала дождевая вода.

Мы также рассказывали, что голливудская легенда Ширли Маклейн решила найти ассистента, который бы пил с ней коктейли каждый вечер.