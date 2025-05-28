Коктейль за $33 тисячі: улюблений ресторан дочок Трампа здивував своїм меню (фото)

Ресторан Papi Steak у Маямі, де люблять бувати Іванка Трамп, її сестра Тіффані, а також такі знаменитості, як Леонардо Ді Капріо, Софія Вергара, Гейлі Бібер і Джон Траволта, включив у своє меню коктейль Birkin за $33 тисячі. Сам напій обійдеться в $150, а ось секретний інгредієнт до нього коштує в 200 з гаком разів дорожче.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Як розповів таблоїду офіціант закладу, коктейль продається за таку колосальну суму, якщо відвідувач також вирішить купити сумку Birkin, яка йде в комплекті. В іншому разі напій Belvedere 10 з персиковим гарніром та ікрою обійдеться в $150. Пляшка Belvedere 10 продається приблизно за $140.

Фото: Скриншот

Містер Льюїс, блогер, який відомий як "знавець розкоші", часто ділиться вірусними відео, де він відвідує бари, ресторани і дорогі продуктові магазини та обирає найдорожчий варіант меню.

Він швидко став вірусним на TikTok, коли поділився відео, де купує коктейль і сумку Birkin, яку, як відомо, дуже важко купити, не потрапивши в лист очікування.

Хоча мережа ресторанів, можливо, сама придбала ексклюзивну сумку, один шанувальник моди пояснив, що дизайнерський дім Hermès "ніколи не видасть ліцензію ресторану на продаж свого найексклюзивнішого продукту".

Papi Steak поділився власним відео, що демонструє коктейль в Instagram з великою кількістю коробок Hermès, повідомивши підписникам: "Це не просто сумка".

Ресторан відомий своїми екстравагантними стравами в меню, включно з вірусним стейком "Beef Case" Tomahawk-cut за $1000, який являє собою видовище з мінливими вогнями по всій будівлі на честь розкішного замовлення.

93-місний ресторан пропонує інноваційний обідній досвід, який зробив його хітом серед знаменитостей. Він має філії в Маямі та Лас-Вегасі. Тіффані Трамп відзначила в ньому свій 27-й день народження. Співвласник Девід Ейнхорн подарував їй величезний триярусний торт, прикрашений майже дюжиною фотографій, узятих з її акаунта в Instagram.

Раніше Фокус писав, що:

Чоловік зажадав від ресторану мільйон доларів через помилку під час приготування гамбургера. Він заявив, що отримав серйозну алергічну реакцію після того, як у його гамбургері опинилася цибуля, попри прохання виключити її із замовлення.

Американка захотіла випити на терасі паризького ресторану, але була шокована побаченим. Столи та стільці закладу вкрив град, а вулиці заливала дощова вода.

Ми також розповідали, що голлівудська легенда Ширлі Маклейн вирішила знайти асистента, який би пив із нею коктейлі щовечора.