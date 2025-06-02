Оладьи из лука: как приготовить вкусное и полезное блюдо для худеющих

Сейчас – сезон зеленого лука. Это незаменимый продукт в рационе, содержащий витамины C, B6, фолиевую кислоту, а также множество минералов и антиоксидантов. Он активно используется для приготовления первых и вторых блюд, салатов, маринадов и многого другого. Рекомендуем приготовить из него вкуснейшие оладьи.

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Своими проверенными рецептами поделилась эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич.

Она показала, как приготовить такие оладьи для тех, кто на диете, а также более сытный вариант блюда.

Диетические луковые оладьи

Ингредиенты:

зеленый лук — 150 гр;

соль — 1/2 ч. л;

яйца — 2 шт;

творог (5%) — 100 гр;

йогурт (3%) — 3 ст. л;

цельнозерновая мука — 2 ст. л;

мука высшего сорта — 2 ст. л;

масло гхи — 1,5 ч.л.

Способ приготовления:

Лук мелко порубить, посолить и помять его руками, после чего смешать с остальными ингредиентами. Обжарить на небольшом количестве масла с обеих сторон. После того как оладьи перевернете, накройте сковороду крышкой. Это важно для диетической версии.

Калорийность таких оладий – 595 ккал, а из перечисленного количества ингредиентов выходит примерно 20 шт.

Недиетическая версия луковых оладьей

Ингредиенты:

зеленый лук — 150 гр;

соль — 1/2 ч. л;

яйца — 2 шт;

творог (9%) — 100 гр;

сметана (15%) — 3 ст. л;

мука высшего сорта — 4 ст. л.

подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

Готовят эти оладьи точно так же, как и первую версию.

При приготовлении оладьей их нужно жарить на огне чуть больше среднего.

Такие оладьи очень вкусные как в горячем, так и в холодном виде.

Ранее Фокус писал, что:

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