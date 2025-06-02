Оладьи из лука: как приготовить вкусное и полезное блюдо для худеющих
Сейчас – сезон зеленого лука. Это незаменимый продукт в рационе, содержащий витамины C, B6, фолиевую кислоту, а также множество минералов и антиоксидантов. Он активно используется для приготовления первых и вторых блюд, салатов, маринадов и многого другого. Рекомендуем приготовить из него вкуснейшие оладьи.
Своими проверенными рецептами поделилась эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич.
Она показала, как приготовить такие оладьи для тех, кто на диете, а также более сытный вариант блюда.
Диетические луковые оладьи
Ингредиенты:
- зеленый лук — 150 гр;
- соль — 1/2 ч. л;
- яйца — 2 шт;
- творог (5%) — 100 гр;
- йогурт (3%) — 3 ст. л;
- цельнозерновая мука — 2 ст. л;
- мука высшего сорта — 2 ст. л;
- масло гхи — 1,5 ч.л.
Способ приготовления:
Лук мелко порубить, посолить и помять его руками, после чего смешать с остальными ингредиентами. Обжарить на небольшом количестве масла с обеих сторон. После того как оладьи перевернете, накройте сковороду крышкой. Это важно для диетической версии.
Калорийность таких оладий – 595 ккал, а из перечисленного количества ингредиентов выходит примерно 20 шт.
Недиетическая версия луковых оладьей
Ингредиенты:
- зеленый лук — 150 гр;
- соль — 1/2 ч. л;
- яйца — 2 шт;
- творог (9%) — 100 гр;
- сметана (15%) — 3 ст. л;
- мука высшего сорта — 4 ст. л.
- подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления:
Готовят эти оладьи точно так же, как и первую версию.
При приготовлении оладьей их нужно жарить на огне чуть больше среднего.
Такие оладьи очень вкусные как в горячем, так и в холодном виде.
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