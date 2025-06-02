Оладки з цибулі: як приготувати смачну та корисну страву для тих, хто худне
Зараз — сезон зеленої цибулі. Це незамінний продукт у раціоні, що містить вітаміни C, B6, фолієву кислоту, а також безліч мінералів і антиоксидантів. Вона активно використовується для приготування перших і других страв, салатів, маринадів і багато чого іншого. Рекомендуємо приготувати з неї дуже смачні оладки.
Своїми перевіреними рецептами поділилася експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич.
Вона показала, як приготувати такі оладки для тих, хто на дієті, а також більш ситний варіант страви.
Дієтичні цибулеві оладки
Інгредієнти:
- зелена цибуля — 150 г;
- сіль — 1/2 ч. л;
- яйця — 2 шт;
- сир (5%) — 100 г;
- йогурт (3%) — 3 ст. л;
- цільнозернове борошно — 2 ст. л;
- борошно вищого ґатунку — 2 ст. л;
- олія гхі — 1,5 ч. л.
Спосіб приготування:
Цибулю дрібно порубати, посолити і пом'яти її руками, після чого змішати з іншими інгредієнтами. Обсмажити на невеликій кількості олії з обох боків. Після того як оладки перевернете, накрийте сковороду кришкою. Це важливо для дієтичної версії.
Калорійність таких оладок — 595 ккал, а з перерахованої кількості інгредієнтів виходить приблизно 20 шт.
Недієтична версія цибулевих оладок
Інгредієнти:
- зелена цибуля — 150 г;
- сіль — 1/2 ч. л;
- яйця — 2 шт;
- сир (9%) — 100 г;
- сметана (15%) — 3 ст. л;
- борошно вищого ґатунку — 4 ст. л.
- соняшникова олія для смаження.
Спосіб приготування:
Готують ці оладки точно так само, як і першу версію.
Під час приготування оладок їх потрібно смажити на вогні трохи більшому за середній.
Такі оладки дуже смачні як у гарячому, так і в холодному вигляді.
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