Оладки з цибулі: як приготувати смачну та корисну страву для тих, хто худне

Зараз — сезон зеленої цибулі. Це незамінний продукт у раціоні, що містить вітаміни C, B6, фолієву кислоту, а також безліч мінералів і антиоксидантів. Вона активно використовується для приготування перших і других страв, салатів, маринадів і багато чого іншого. Рекомендуємо приготувати з неї дуже смачні оладки.

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Своїми перевіреними рецептами поділилася експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич.

Вона показала, як приготувати такі оладки для тих, хто на дієті, а також більш ситний варіант страви.

Дієтичні цибулеві оладки

Інгредієнти:

зелена цибуля — 150 г;

сіль — 1/2 ч. л;

яйця — 2 шт;

сир (5%) — 100 г;

йогурт (3%) — 3 ст. л;

цільнозернове борошно — 2 ст. л;

борошно вищого ґатунку — 2 ст. л;

олія гхі — 1,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно порубати, посолити і пом'яти її руками, після чого змішати з іншими інгредієнтами. Обсмажити на невеликій кількості олії з обох боків. Після того як оладки перевернете, накрийте сковороду кришкою. Це важливо для дієтичної версії.

Калорійність таких оладок — 595 ккал, а з перерахованої кількості інгредієнтів виходить приблизно 20 шт.

Недієтична версія цибулевих оладок

Інгредієнти:

зелена цибуля — 150 г;

сіль — 1/2 ч. л;

яйця — 2 шт;

сир (9%) — 100 г;

сметана (15%) — 3 ст. л;

борошно вищого ґатунку — 4 ст. л.

соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

Готують ці оладки точно так само, як і першу версію.

Під час приготування оладок їх потрібно смажити на вогні трохи більшому за середній.

Такі оладки дуже смачні як у гарячому, так і в холодному вигляді.

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