Идеальное тесто на все случаи жизни: 5 рецептов от гуру кулинарии

Лето – пора, когда торты, пироги и киши очень актуальны. Главный секрет успеха – найти идеальный рецепт теста для основы, чтобы оно было вкусным, буквально таяло во рту и хорошо держало форму. Эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич предложила сразу пять рецептов теста, каждый из которых станет настоящей палочко-выручалочкой.

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Каждым из них она поделилась в Instagram.

Классическое тесто для тартов

Ингредиенты:

мука — 200 гр;

охлажденное сливочное масло — 100 гр;

яйца — 1 шт;

сахар — 50 гр;

щепотка соли.

Это тесто абсолютно универсальное и подходит не только для тартов, печенья и пирогов с любой начинкой, кроме ягодных.

Тесто из цельнозерновой муки

Ингредиенты:

пшеничная мука — 100 гр;

цельнозерновая мука — 100 гр;

охлажденное сливочное масло — 120 гр;

коричневый сахар — 2 ст. л;

очень холодная вода — 1-2 ст. л;

щепотка соли.

Как любая цельнозерновая выпечка, это тесто немного грубее, поэтому хорошо подходит для соленых тартов.

Творожное песочное тесто

Ингредиенты:

мука — 180 гр;

творог (5%) — 100 гр;

охлажденное сливочное масло — 100 гр;

сахар — 2 ст. л;

щепотка соли.

Раскатайте это тесто, выложите в форму и отправьте в духовку. Далее наполняйте уже готовыми начинками, лучше – сладкими. Это тесто для рогаликов, адаптированное под тарты.

Песочное тесто с овсянкой и корицей

Ингредиенты:

мука — 200 гр;

овсяные хлопья быстрого приготовления — 40 гр;

охлажденное сливочное масло — 180 гр;

сахар — 50 гр;

корица — 1/2 ч. л;

щепотка соли.

Теста, которое выходит из этих ингредиентов, хватает и на основу и присыпку. Оно подходит для сладких начинок, например к ревеню или клубнике. Бонус этого теста в том, что его ее нужно раскатывать.

Песочное тесто с миндалем и кокосовым маслом

Ингредиенты:

мука — 100 гр;

миндальная мука — 50 гр;

кокосовое масло — 60 гр;

мед — 2 ст. л;

холодная вода — 1-2 ст. л;

щепотка соли.

Это тесто идеально подходит для тех, кто не употребляет молочные продукты и сахар. Мед можно заменить сиропом агавы. Оно подходит как для сладких и соленых тартов.

Как готовить тесто

Смешать все ингредиенты, добавить масло, перетереть в крошку или измельчить в блендере до образования крошки. Далее добавить яйцо или воду, если они есть в рецепте.

Все виды теста, кроме песочного теста с добавлением овсянки, после приготовления отправить в холодильник на час.

Далее раскатать его по размеру формы и готовить дальше в зависимости от рецепта и начинки.

Если используется тесто с овсянкой, сначала пальцами надо сформировать основу для тарта или пирога, а затем тоже отправить в холодильник. После этого добавить начинку.

Время выпекания зависит от начинки. В среднем это 40-50 минут при температуре 180-185 градусов.

Ранее Фокус писал, что:

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