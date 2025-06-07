Идеальное тесто на все случаи жизни: 5 рецептов от гуру кулинарии
Лето – пора, когда торты, пироги и киши очень актуальны. Главный секрет успеха – найти идеальный рецепт теста для основы, чтобы оно было вкусным, буквально таяло во рту и хорошо держало форму. Эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич предложила сразу пять рецептов теста, каждый из которых станет настоящей палочко-выручалочкой.
Каждым из них она поделилась в Instagram.
Классическое тесто для тартов
Ингредиенты:
- мука — 200 гр;
- охлажденное сливочное масло — 100 гр;
- яйца — 1 шт;
- сахар — 50 гр;
- щепотка соли.
Это тесто абсолютно универсальное и подходит не только для тартов, печенья и пирогов с любой начинкой, кроме ягодных.
Тесто из цельнозерновой муки
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 100 гр;
- цельнозерновая мука — 100 гр;
- охлажденное сливочное масло — 120 гр;
- коричневый сахар — 2 ст. л;
- очень холодная вода — 1-2 ст. л;
- щепотка соли.
Как любая цельнозерновая выпечка, это тесто немного грубее, поэтому хорошо подходит для соленых тартов.
Творожное песочное тесто
Ингредиенты:
- мука — 180 гр;
- творог (5%) — 100 гр;
- охлажденное сливочное масло — 100 гр;
- сахар — 2 ст. л;
- щепотка соли.
Раскатайте это тесто, выложите в форму и отправьте в духовку. Далее наполняйте уже готовыми начинками, лучше – сладкими. Это тесто для рогаликов, адаптированное под тарты.
Песочное тесто с овсянкой и корицей
Ингредиенты:
- мука — 200 гр;
- овсяные хлопья быстрого приготовления — 40 гр;
- охлажденное сливочное масло — 180 гр;
- сахар — 50 гр;
- корица — 1/2 ч. л;
- щепотка соли.
Теста, которое выходит из этих ингредиентов, хватает и на основу и присыпку. Оно подходит для сладких начинок, например к ревеню или клубнике. Бонус этого теста в том, что его ее нужно раскатывать.
Песочное тесто с миндалем и кокосовым маслом
Ингредиенты:
- мука — 100 гр;
- миндальная мука — 50 гр;
- кокосовое масло — 60 гр;
- мед — 2 ст. л;
- холодная вода — 1-2 ст. л;
- щепотка соли.
Это тесто идеально подходит для тех, кто не употребляет молочные продукты и сахар. Мед можно заменить сиропом агавы. Оно подходит как для сладких и соленых тартов.
Как готовить тесто
Смешать все ингредиенты, добавить масло, перетереть в крошку или измельчить в блендере до образования крошки. Далее добавить яйцо или воду, если они есть в рецепте.
Все виды теста, кроме песочного теста с добавлением овсянки, после приготовления отправить в холодильник на час.
Далее раскатать его по размеру формы и готовить дальше в зависимости от рецепта и начинки.
Если используется тесто с овсянкой, сначала пальцами надо сформировать основу для тарта или пирога, а затем тоже отправить в холодильник. После этого добавить начинку.
Время выпекания зависит от начинки. В среднем это 40-50 минут при температуре 180-185 градусов.
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