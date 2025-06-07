Ідеальне тісто на всі випадки життя: 5 рецептів від гуру кулінарії

Літо — пора, коли торти, пироги та кіші дуже актуальні. Головний секрет успіху — знайти ідеальний рецепт тіста для основи, щоб воно було смачним, буквально тануло в роті та добре тримало форму. Експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич запропонувала одразу п'ять рецептів тіста, кожен з яких стане справжньою паличкою-виручалочкою.

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Кожним із них вона поділилася в Instagram.

Класичне тісто для тартів

Інгредієнти:

борошно — 200 г;

охолоджене вершкове масло — 100 г;

яйця — 1 шт;

цукор — 50 г;

дрібка солі.

Це тісто абсолютно універсальне і підходить не тільки для тартів, печива і пирогів з будь-якою начинкою, крім ягідних.

Тісто з цільнозернового борошна

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 100 г;

цільнозернове борошно — 100 г;

охолоджене вершкове масло — 120 г;

коричневий цукор — 2 ст. л;

дуже холодна вода — 1-2 ст. л;

дрібка солі.

Як будь-яка цільнозернова випічка, це тісто трохи грубіше, тому добре підходить для солоних тартів.

Сиркове пісочне тісто

Інгредієнти:

борошно — 180 г;

сир (5%) — 100 г;

охолоджене вершкове масло — 100 г;

цукор — 2 ст. л;

дрібка солі.

Розкачайте це тісто, викладіть у форму і відправте в духовку. Далі наповнюйте вже готовими начинками, краще — солодкими. Це тісто для рогаликів, адаптоване під тарти.

Пісочне тісто з вівсянкою та корицею

Інгредієнти:

борошно — 200 г;

вівсяні пластівці швидкого приготування — 40 г;

охолоджене вершкове масло — 180 г;

цукор — 50 г;

кориця — 1/2 ч. л;

дрібка солі.

Тіста, яке виходить із цих інгредієнтів, вистачає і на основу, і на присипку. Воно підходить для солодких начинок, наприклад до ревеню чи полуниці. Бонус цього тіста в тому, що його не потрібно розкачувати.

Пісочне тісто з мигдалем і кокосовою олією

Інгредієнти:

борошно — 100 г;

мигдальне борошно — 50 г;

кокосова олія — 60 г;

мед — 2 ст. л;

холодна вода — 1-2 ст. л;

дрібка солі.

Це тісто ідеально підходить для тих, хто не вживає молочні продукти та цукор. Мед можна замінити сиропом агави. Воно підходить як для солодких, так і для солоних тартів.

Як готувати тісто

Змішати всі інгредієнти, додати олію, перетерти в крихту або подрібнити в блендері до утворення крихти. Далі додати яйце або воду, якщо вони є в рецепті.

Усі види тіста, крім пісочного тіста з додаванням вівсянки, після приготування відправити в холодильник на годину.

Далі розкачати його за розміром форми і готувати далі залежно від рецепта та начинки.

Якщо використовується тісто з вівсянкою, спочатку пальцями треба сформувати основу для тарта чи пирога, а потім теж відправити в холодильник. Після цього додати начинку.

Час випікання залежить від начинки. У середньому це 40-50 хвилин за температури 180-185 градусів.

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