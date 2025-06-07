Ідеальне тісто на всі випадки життя: 5 рецептів від гуру кулінарії
Літо — пора, коли торти, пироги та кіші дуже актуальні. Головний секрет успіху — знайти ідеальний рецепт тіста для основи, щоб воно було смачним, буквально тануло в роті та добре тримало форму. Експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич запропонувала одразу п'ять рецептів тіста, кожен з яких стане справжньою паличкою-виручалочкою.
Кожним із них вона поділилася в Instagram.
Класичне тісто для тартів
Інгредієнти:
- борошно — 200 г;
- охолоджене вершкове масло — 100 г;
- яйця — 1 шт;
- цукор — 50 г;
- дрібка солі.
Це тісто абсолютно універсальне і підходить не тільки для тартів, печива і пирогів з будь-якою начинкою, крім ягідних.
Тісто з цільнозернового борошна
Інгредієнти:
- пшеничне борошно — 100 г;
- цільнозернове борошно — 100 г;
- охолоджене вершкове масло — 120 г;
- коричневий цукор — 2 ст. л;
- дуже холодна вода — 1-2 ст. л;
- дрібка солі.
Як будь-яка цільнозернова випічка, це тісто трохи грубіше, тому добре підходить для солоних тартів.
Сиркове пісочне тісто
Інгредієнти:
- борошно — 180 г;
- сир (5%) — 100 г;
- охолоджене вершкове масло — 100 г;
- цукор — 2 ст. л;
- дрібка солі.
Розкачайте це тісто, викладіть у форму і відправте в духовку. Далі наповнюйте вже готовими начинками, краще — солодкими. Це тісто для рогаликів, адаптоване під тарти.
Пісочне тісто з вівсянкою та корицею
Інгредієнти:
- борошно — 200 г;
- вівсяні пластівці швидкого приготування — 40 г;
- охолоджене вершкове масло — 180 г;
- цукор — 50 г;
- кориця — 1/2 ч. л;
- дрібка солі.
Тіста, яке виходить із цих інгредієнтів, вистачає і на основу, і на присипку. Воно підходить для солодких начинок, наприклад до ревеню чи полуниці. Бонус цього тіста в тому, що його не потрібно розкачувати.
Пісочне тісто з мигдалем і кокосовою олією
Інгредієнти:
- борошно — 100 г;
- мигдальне борошно — 50 г;
- кокосова олія — 60 г;
- мед — 2 ст. л;
- холодна вода — 1-2 ст. л;
- дрібка солі.
Це тісто ідеально підходить для тих, хто не вживає молочні продукти та цукор. Мед можна замінити сиропом агави. Воно підходить як для солодких, так і для солоних тартів.
Як готувати тісто
Змішати всі інгредієнти, додати олію, перетерти в крихту або подрібнити в блендері до утворення крихти. Далі додати яйце або воду, якщо вони є в рецепті.
Усі види тіста, крім пісочного тіста з додаванням вівсянки, після приготування відправити в холодильник на годину.
Далі розкачати його за розміром форми і готувати далі залежно від рецепта та начинки.
Якщо використовується тісто з вівсянкою, спочатку пальцями треба сформувати основу для тарта чи пирога, а потім теж відправити в холодильник. Після цього додати начинку.
Час випікання залежить від начинки. У середньому це 40-50 хвилин за температури 180-185 градусів.
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